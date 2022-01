Atlético Madrid denkt zich deze week op beide backposities te versterken

Maandag, 24 januari 2022 om 14:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:20

Atlético Madrid gaat deze week twee nieuwe versterkingen verwelkomen, zo melden Marca en L’Equipe. Volgens de Franse sportkrant komt de 28-jarige linksback Reinildo Mandava na het seizoen transfervrij over van Lille OSC, terwijl Marca weet dat los Colchoneros ook in gesprek zijn met Valencia om de komst van Daniel Wass te bespreken. De 32-jarige Deen wordt voor de korte termijn gezien als vervanger van Kieran Trippier, die eerder deze maand voor een bedrag van veertien miljoen euro exclusief bonussen de overstap naar Newcastle United maakte.

Wass beschikt bij Valencia over een aflopende verbintenis, terwijl Reinildo bij Lille na dit seizoen ook uit zijn contract loopt. Atlético mag met beide spelers onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer, maar de club wil de selectie het liefst deze maand nog versterken. L’Equipe meldt dat Reinildo momenteel in Madrid is voor een medische keuring. Atlético wil de Braziliaanse linksback eigenlijk direct overnemen, maar de Fransen zouden het laatste bod naar de prullenbak hebben verwezen, aangezien ze Reinildo tot het einde van het seizoen willen behouden.

Wass moet daarentegen wel in januari de overstap naar Atlético maken. Hij wordt bij de huidige nummer vier van LaLiga gezien als opvolger van vleugelverdediger Trippier. Volgens Marca ziet zowel de Deen als Reinildo een transfer naar Atlético als een stap omhoog en hebben ook trainer Diego Simeone en sportief directeur Andrea Berta groen licht gegeven voor de komst van het duo. Atlético wil na de relatief goedkope komst van Wass en Reinildo in de zomer op zoek naar twee vleugelverdedigers van topkwaliteit, zo voegt de krant toe.

Atlético presteert dit seizoen vooralsnog niet goed. In LaLiga bedraagt de achterstand op koploper Real Madrid en nummer twee Sevilla inmiddels al veertien en tien punten, terwijl de ploeg van trainer Simeone recent uitgeschakeld werd in de halve finale van de Spaanse Supercopa en achtste finale van de Copa del Rey door respectievelijk Athletic Club (2-0) en Real Sociedad (1-2).