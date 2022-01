Aubameyang weigert Saudi-Arabië en dwingt Arsenal naar ongunstiger aanbod

Maandag, 24 januari 2022 om 13:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:07

Arsenal slaagt er niet in om Pierre-Emerick Aubameyang te slijten aan Al-Hilal of Al-Nassr, zo meldt The Athletic. De Saudi-Arabische topclubs deden een aantrekkelijk huurvoorstel en wilden het volledige salaris van de 32-jarige topspits overnemen, maar Aubameyang zelf ziet het niet zitten. De Frans-Gabonees wil per se in Europa blijven en heeft opties, maar die zijn voor Arsenal een stuk minder voordelig.

Aubameyang werd op 6 december opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van Arsenal. De aanvaller, die met een salaris van meer dan twintig miljoen euro de bestbetaalde speler van de club is, mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarom wenst Aubameyang een overstap te maken naar een andere Europese topclub. Paris Saint-Germain is in de markt volgens The Athletic en daar worden AC Milan, Sevilla, Juventus, Olympique Marseille en Barcelona aan toegevoegd door The Telegraph. Het torenhoge salaris van Aubameyang vormt voorlopig echter een struikelblok in een mogelijke overgang. De Saudi-Arabische clubs wilden het loon van de spits volledig overnemen, maar het is onwaarschijnlijk dat de Europese gegadigden daartoe bereid zijn. Om een vertrek mogelijk te maken zal Arsenal dus een deel van het salaris moeten blijven doorbetalen.

Bij Arsenal loopt aan het eind van het seizoen ook het contract van Alexandre Lacazette af. The Gunners zijn volop bezig om een nieuwe centrumspits aan te trekken en gingen deze maand vol voor Dusan Vlahovic. Een akkoord met Fiorentina zou wel bereikt kunnen worden, maar de 21-jarige goalgetter ging niet in op de avances van Arsenal. Volgens The Athletic kijken de Londenaren nu naar Alexander Isak. De 22-jarige Zweed heeft bij Real Sociedad een ontsnappingsclausule van naar verluidt tachtig miljoen euro, maar Arsenal is niet bereid om die op tafel te leggen en zal dus moeten onderhandelen. Voorlopig heeft Arsenal zich nog niet bij Sociedad gemeld.