Bohemian FC legt geschil bij en brengt net als Ajax een Bob Marley-shirt uit

Maandag, 24 januari 2022 om 12:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

Bohemian FC heeft zijn uitshirt voor het nieuwe voetbalseizoen gelanceerd. De Ierse club treedt in de voetsporen van Ajax en brengt een ode aan Bob Marley. Het laatste openluchtconcert van de Jamaicaanse zanger vond plaats in Dalymount Park, de thuisbasis van Bohemian. Marley wordt daardoor nog altijd omarmd door de Ierse club. Bohemian lanceerde in 2018 al een soortgelijk shirt, maar moest dat destijds terugtrekken na een geschil met het management en de erven van de reggae-artiest over de rechten om zijn afbeelding te gebruiken.

Voor het nieuwe uitshirt heeft Bohemian groen licht gekregen van de familie van Marley en bovendien beschikt het nu wel over de juiste imagorechten. “Het shirt is ter ere van zijn laatste openluchtconcert, dat plaatsvond in het stadion van de club. De winst zal worden gebruikt om muziekinstrumenten en voetbalmateriaal te kopen voor asielcentra in Ierland”, zo laat de club weten via de officiële kanalen.

Bringing together two of people’s greatest loves, music and sport, the jersey pays homage to ‘An Afternoon in the Park’, the Marley Dalymount concert, in its design. Pre-sale with shirts shipping from Feb 21st. Physical sale from Dalymount Feb 1st. ??https://t.co/QKlitofdHY pic.twitter.com/UktOKjRgdr — Bohemian Football Club (@bfcdublin) January 24, 2022

Ajax bracht voorafgaand aan het seizoen 2021/22 met zijn derde shirt een ode aan het lied 'Three Little Birds' van Marley. Het nummer is een van de lijfliederen geworden van de fanatieke aanhang van de Amsterdammers. Het derde shirt bleek ongekend populair. Ajax en shirtleverancier Adidas werden overvallen door de wereldwijde run op het zogeheten reggae-shirt.

Bohemian leek minder blij te zijn met het shirt dat Ajax lanceerde. De Ierse club deelde op Twitter de tweet van Ajax, waarmee de Amsterdammers het nieuwe derde shirt onthulden. “No comment…”, schreven de Ieren daarbij. In de reacties werd gewezen op het feit dat Ajax het initiatief van Bohemian leek te imiteren. Vanwege het optreden van Marley in 1980 in Dalymount Park kwam Bohemian in 2018 met een wit shirt met groene, gele en rode accenten waarop de foto van Marley te zien was. De club liet weten dat er voor deze foto een licentie was aangekocht.

De lancering van het shirt zorgde voor de nodige publiciteit en duizenden mensen in 45 landen over 5 verschillende continenten plaatsten een pre-order om het tricot in huis te halen. Voor het shirt daadwerkelijk in productie kon worden genomen, moest Bohemian echter besluiten om het terug te trekken en te veranderen. De Ierse club kreeg het management dat verantwoordelijk is voor de belangen van de erven en de nalatenschap van Marley op zijn dak. Bohemian bleek namelijk niet direct aan hen toestemming te hebben gevraagd voor het gebruik van de foto van Marley. De licentie van een derde partij voor de foto volstond op dat moment niet.