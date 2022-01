‘Edgar Davids gaf me een paar tips: ‘Blijf om je heen kijken, continu scannen’'

Donderdag, 27 januari 2022

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Cas Dijkstra, die bij Telstar het seizoen van zijn definitieve doorbraak in het profvoetbal beleeft.

Door Chris Meijer

De blik van Cas Dijkstra glijdt richting het kunstgrasveld van het BUKO Stadion. De twintigjarige middenvelder vertelt wat hij in zijn ogen nog kan verbeteren: zijn verdedigende kwaliteiten. Duels spelen, slidings maken. Maar ja, slidings maken op het soms wat stroeve kunstgrasveld van Telstar? “Nee, dat is geen pretje. Toen ik scoorde tegen Helmond Sport, gleed ik hier in de hoek op mijn knieën”, zegt Dijkstra lachend, terwijl hij naar de hoek van het stadion wijst. “Dat doe ik ook niet meer, mijn knieën waren helemaal rood en zaten onder het bloed.” Gelukkig voor Dijkstra en zijn knieën zijn slidings normaal gesproken niet hetgeen waarvan hij het moet hebben als middenvelder.

“Een nummer tien of misschien zelfs een beetje hoe Thomas Müller speelt”, zo omschrijft Dijkstra de rol waarin hij in zijn ogen het best rendeert. “Minder in de bal, maar continu met diepgang en op het juiste moment voor het doel zijn. In de kleine ruimtes kan ik ook wel goed uit de voeten. We spelen met de punt naar achter, waardoor we op papier twee aanvallende middenvelders hebben. Ik probeer vanaf de rechterkant altijd op tijd voor het doel te zijn. Ik weet niet of je een aantal doelpunten hebt gezien?” Dijkstra wacht even af en knikt bevestigend als hij het juiste antwoord hoort. “Vaak is het een goed uitgespeelde aanval waarvan ik het eindstation ben. Als je bij een team speelt dat veel aanvalt en constant druk zet, ben je veel meer voor het doel en dan zou ik misschien wel meer scoren. Telstar wordt natuurlijk soms teruggedrongen op de eigen helft. Maar dit maakt me ook completer als middenvelder.”

Dijkstra beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in het profvoetbal. Iets dat hij misschien een aantal jaar geleden niet meer had verwacht. Als dertienjarige werd Dijkstra weggestuurd bij FC Volendam. Noodgedwongen zette hij de stap terug naar de amateurs van Hollandia uit Hoorn. “Ik verloor een beetje het plezier in het voetbal. Voor zo’n jong jongetje is zoiets best pittig”, geeft Dijkstra toe. Daardoor kwam hij na zijn terugkeer bij Hollandia aanvankelijk zelfs op de reservebank te zitten. “Op een gegeven moment ging ik weer doelpunten maken en dan wordt het weer leuk. Ja, ik weet niet. Ineens begon het bij Hollandia weer te lopen, ik kreeg mijn plezier terug en uiteindelijk kwam ik hier terecht. Dat had ik gehoopt, maar niet verwacht. Dan kan het snel gaan.”

Na een training met Hollandia Onder 19 in het voorjaar van 2019 werd hij door zijn trainer bij zich geroepen. Dijkstra kreeg de kans om bij NEC mee te trainen. Daar vond men hem goed genoeg, maar hij zag zichzelf nog niet op zijn zeventiende zielsalleen in Nijmegen zitten. Via zaakwaarnemer Ronnie van Es diende zich met Telstar een optie dichterbij woonplaats Wieringen aan. “Ik heb een onderlinge wedstrijd meegespeeld en daarna werd ik vrij snel gebeld dat ik erbij mocht komen. Telstar was nog op zoek naar een nieuwe trainer en toen kwam ook nog eens Andries. Ja, dan is het helemaal top natuurlijk. Het is natuurlijk top dat de trainer met veel jonge jongens heeft gewerkt, en ook nog eens bij topclubs als Arsenal, Bayern München en Barcelona. Hij weet hoe het in de top werkt. Hij heeft me gemotiveerd en geholpen tot waar ik nu ben. Ik denk dat hij een grote factor is geweest in dat ik nu basisspeler ben hier.”

Dijkstra voert overleg met Jonker.

Andries Jonker - trainer én technisch directeur bij Telstar - heeft de afgelopen jaren behoorlijk moeten slijpen aan Dijkstra. “Ik kwam van Hollandia, dus ik moest qua inhoud écht wennen. Dat was op mijn zeventiende een enorme stap, fysiek en conditioneel. Elke keer nadat ik hier was geweest, was ik helemaal kapot. Ik had nog niet eens de stap naar het seniorenvoetbal gemaakt, laat staan naar het profvoetbal. In het eerste halfjaar zat ik nog niet bij de wedstrijdselectie en trainde ik op vrijdag keihard met de assistent-trainers.” Dat Dijkstra de afgelopen jaren in fysiek opzicht reuzenstappen heeft gezet, heeft hij mede te danken aan zijn vader. Dijkstra senior - die hem tot hij op zijn achttiende zijn rijbewijs haalde overigens ook nog afwisselend met zijn opa naar Telstar bracht - werkt voor de Koninklijke Marine in Den Helder en helpt zijn zoon met krachttraining.

“Hij is geen drill sergeant. Nee, hij is niet heel streng, hoor”, lacht Dijkstra. “We overleggen samen wat ik moet doen om bepaalde dingen te verbeteren. Ik heb samen met mijn vader thuis een gym. Wil ik explosiever worden? Nou, oké, dan doen we plyometrie. Dan ga ik op een in elkaar gelast bankje springen. We zijn steeds elkaar aan het uitdagen hoe ik beter kan worden, we proberen zo het beste uit mijn carrière te halen. Niet dat ik straks denk: nou, ik had toch nog verder kunnen komen als ik harder had getraind. Dat zou zonde zijn, ik probeer alles te geven naast het voetbal. Als we een zware training hebben gehad, ga ik thuis niet meteen weer volle bak trainen. In dat opzicht pak ik wel mijn rust. Maar als we één keer per dag trainen, probeer ik wel ‘s middags de gym in te gaan.”

Voorlopig speelde Dijkstra dit seizoen 24 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler en waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 2 assists.

Die mindset is wel veranderd sinds Telstar Dijkstra een nieuwe kans op een profcarrière bood, zo geeft hij toe. “Voordat ik naar Telstar kwam, had ik die mindset totaal niet. Dat verlies je een beetje. Maar toen ik hier kwam, dacht ik: het kan toch. Mensen zeggen dat het geluk is, maar het is ook een bepaald doorzettingsvermogen van mij geweest. Dat ik toch niet gestopt ben.” Uitgerekend tegen FC Volendam maakte Dijkstra op de kop af twee jaar geleden zijn debuut in het profvoetbal. Daarna moest hij geduld betrachten, want pas dit seizoen kan hij over het algemeen rekenen op een basisplaats. “Als je net erbij komt, probeer je zo snel mogelijk aan te haken. Er werd alleen toch even wat anders van me verwacht. Andries heeft me daartegen beschermd en langzaam gebracht. Dat was wel lekker. Ik trainde de hele week keihard en merkte dat ik stapje voor stapje beter werd.”

“Als je jonger bent, kom je net uit de puberteit en ben je misschien een beetje opstandig. Maar ik dacht: die jongens hebben veel meer meegemaakt dan ik en lopen al langer rond in het profvoetbal, dus ik stel me open en luister gewoon. Je hoeft niet alles per se aan te nemen, maar je kan wel luisteren en kijken wat je ermee kunt doen”, vervolgt Dijkstra. Een van de mensen naar wie hij de afgelopen jaren goed naar geluisterd heeft, is Edgar Davids. De oud-middenvelder van onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona en Internazionale was vorig seizoen een halfjaar als assistent van Jonker werkzaam bij Telstar. “Edgar Davids gaf me een aantal tips: ‘Blijf om je heen kijken, continu scannen’. Daar heb ik naar geluisterd en naar gekeken, daardoor kwam ik niet meer in de duels en speelde ik meteen een goede pot.”

Edgar Davids was in de eerste helft van vorig seizoen kortstondig bij Telstar actief als assistent-trainer.

Dijkstra kan direct opdreunen om welke wedstrijd het ging. Excelsior-uit, hij speelde 75 minuten mee en leverde een assist. “Die wonnen we nog in de laatste minuut door een doelpunt van Yaël (Liesdek, red.)”, brengt hij scherp in herinnering. “Dat zijn externe factoren die me geholpen hebben. Davids was er niet lang. Maar als hij wat zegt, luister je natuurlijk wel. Daar kan ik wel wat mee. Je verwacht niet dat zo’n grote naam bij een kleine club als Telstar op het veld staat. Het is het mooie van Telstar dat het toch kan. De trainer neemt zulke mensen mee, dat verbreedt toch weer je horizon. Dat soort mensen hebben toch bizarre dingen meegemaakt. We trainen elke dag hard, dus de trainingen voelen soms zwaarder dan wedstrijden. Dat ligt aan het niveau van de spelers, het is vaak één of twee keer raken. Je komt steeds in wedstrijdechte situaties, je maakt dingen mee die ook in wedstrijden kunnen voorkomen. Daardoor hoefde ik niet nog een extra stap te maken toen ik eenmaal speelminuten kreeg.”

Gaandeweg vorig seizoen kreeg Dijkstra steeds meer speelminuten en in deze voetbaljaargang ruimt Jonker over het algemeen een basisplaats voor hem in. Ook bondscoach Louis van Gaal deed dat toen hij Telstar eind november tegen Jong AZ voor één wedstrijd onder zijn hoede had. “Dat was voor mij wel het hoogtepunt van het afgelopen halfjaar. Het was heel speciaal dat Louis van Gaal kwam. Heel veel media-aandacht natuurlijk, dat was wel vet. Hij was er meer voor het team, hoe we tegen Jong AZ zouden spelen. Met pressie en druk op de bal, zoals Oranje ook doet. Nou ja, zo hebben we gespeeld. Het is mooi dat we nog gewonnen hebben, dat hebben we als collectief gedaan.”

Louis van Gaal had dit seizoen Telstar rond de wedstrijd tegen Jong AZ (1-0 zege) onder hoede, in het kader van een loterij voor de club én de stichting Spieren voor Spieren.

“Ik bouw dit seizoen ritme op. Als je vanaf het begin speelt, is de wedstrijd anders. Rond de zeventigste of tachtigste minuut is het speelbeeld vaak al bepaald. Ik voel me volwassen in mijn spel, ik ben op het niveau waar ik hoor te zijn. Ik heb het gevoel dat ik meer in mijn kracht speel en aanvallend mijn plek heb gevonden. Langzaam maar zeker ben ik steeds meer in de box en ga ik doelpunten maken.” Met de totaal vier doelpunten die hij in de eerste seizoenshelft verzorgde, haalde Dijkstra net zijn zelf gestelde doelstelling niet. Zijn totaal had voor de winterstop al op vijf treffers moeten staan. “Ik hoop dat ik dit seizoen in ieder geval totaal acht doelpunten maak en er nog twee of drie assists bij geef. Dat zou lekker zijn, dan verdubbel ik het aantal dat ik nu heb. En ik wil continu in de basis blijven staan, natuurlijk.”

En na dit seizoen? Zijn contract bij Telstar loopt af, al heeft de club een optie om die verbintenis nog met een jaar te verlengen. “Ik ben niet echt bezig met andere clubs. De focus ligt puur op mezelf ontwikkelen. En als ik dan nog een jaar bij Telstar moet blijven, doe ik dat ook graag. Geen probleem. Kan ik ergens anders een nieuwe uitdaging aangaan, alles is geregeld en Telstar is akkoord, ontwikkel ik mezelf bij een andere club. Ik hoop dat ik de stap na drie jaar bij Telstar kan maken, het is nog steeds mijn droom om in de Eredivisie te spelen en te scoren. Maar als het niet zo is, blijf ik bij Telstar en probeer ik volgend seizoen een nóg beter jaar te draaien.” Waar zijn plafond ligt, moet blijken. “Ik hoop dat ik later tegen mezelf kan zeggen dat ik er alles aan gedaan heb en dat ik mijn plafond heb kunnen aantikken.”

Naam: Cas Dijkstra

Geboortedatum: 12 september 2001

Club: Telstar

Positie: middenvelder

Sterke punten: diepgang, inzicht, techniek