Feyenoord dreigt Sipke Hulshoff kwijt te raken aan Go Ahead Eagles

Maandag, 24 januari 2022 om 11:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:03

Sipke Hulshoff is bij Go Ahead Eagles in beeld als opvolger van Kees van Wonderen, zo meldt Voetbal International. De Deventenaren hebben van de huidige trainer te horen gekregen dat hij zijn contract niet wil verlengen en bekijken de mogelijkheid om Hulshoff over te nemen van Feyenoord.

De 47-jarige Hulshoff staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Jong Feyenoord en was daarvoor jarenlang werkzaam als assistent-trainer bij FC Volendam en SC Cambuur. Hij kende geen spelerscarrière in het betaald voetbal, maar begon op jeugdige leeftijd met het trainen van amateurteams. Mocht Go Ahead doorpakken, dan zou het voor Hulshoff zijn eerste baan worden als hoofdtrainer van een Nederlandse profclub.

Op dit moment staat Van Wonderen aan het roer bij Go Ahead. De succestrainer leidde de Eagles vorig jaar in zijn eerste seizoen naar promotie in de Eredivisie. Ook dit seizoen presteert de ploeg van Van Wonderen naar behoren: op dit moment wordt de dertiende plek bezet in de Eredivisie. In de achtste finale van de TOTO KNVB Beker werd sc Heerenveen onlangs verslagen. Go Ahead wilde dolgraag verder met Van Wonderen, maar de coach heeft laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen.