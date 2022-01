‘PSG wil Georginio Wijnaldum als ruilmiddel gebruiken bij inkomende transfer’

Maandag, 24 januari 2022 om 10:13 • Chris Meijer

Georginio Wijnaldum wordt mogelijk betrokken in een deal tussen Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain over Tanguy Ndombélé, zo bericht de Daily Mail. Tottenham en PSG onderhandelen momenteel over Ndombélé, die ook in de belangstelling van AS Roma zou staan. De middenvelder heeft zelf echter wel oren naar een overstap naar Parijs.

The Athletic schreef vorige week al dat PSG op zoek is naar versterkingen voor het middenveld omdat er twijfels bestaan over Wijnaldum. De Oranje-international verruilde Liverpool afgelopen zomer transfervrij voor de Franse topclub, maar laat daar voorlopig nog geen onuitwisbare indruk achter. Wijnaldum speelde voorlopig 25 officiële wedstrijden voor PSG, waarvan 15 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists.

Momenteel kampt Wijnaldum met een enkelblessure, die hij opliep tijdens de thuiswedstrijd tegen Stade Brest en hem vermoedelijk enkele weken aan de kant zal houden. Om die reden maakte Wijnaldum geen deel uit van de selectie voor het duel tussen PSG en Stade Reims (4-0) van zondagavond. Dat zou les Parisiens er echter niet van weerhouden om Wijnaldum te betrekken in een deal met Tottenham over Ndombélé.

Ndombélé werd in 2019 als duurste aankoop uit de clubhistorie gepresenteerd bij Tottenham. Daarvoor werd een bedrag van zestig miljoen euro overgemaakt aan Olympique Lyon. Na tweeënhalf jaar lijkt er nu echter een einde te gaan komen aan het teleurstellende dienstverband van de zevenvoudig Frans international in Engeland. Ndombélé traint al een tijdje apart van de A-selectie en wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar AS Roma of PSG.

“Ik praat niet over Ndombélé, omdat hij niet bij onze club speelt. PSG staat open voor vooruitgang, voor verbetering. Alles ligt open en er is nog een week te gaan”, zo reageerde Mauricio Pochettino op de geruchten over Ndombélé. De huidige trainer van PSG was in 2019 als manager van Tottenham een groot voorstander van diens komst. Tottenham zou zich reeds voorbereiden op een scenario waarin Ndombélé vertrekt en heeft een lijst klaar met mogelijke opvolgers. Sofyan Amrabat zou een van de namen op die lijst zijn.