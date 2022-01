Driessen ziet ‘verbazingwekkende gijzeling’ van PSV: ‘Te gek voor woorden’

Maandag, 24 januari 2022 om 08:15

Valentijn Driessen vindt dat er bij PSV sprake is van een ‘verbazingwekkende gijzeling’ door ‘voetbalfluisteraar’ Roger Schmidt. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column voor de krant dat de Duitse oefenmeester algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong aan het lijntje houdt, door het besluit over zijn toekomst voor zich uit te blijven schuiven. PSV wil graag het aflopende contract van Schmidt verlengen, maar hij zegt zelf ‘geen haast’ te hebben en ‘wacht op het juiste moment om een beslissing te nemen’.

“Het lijnincident overschaduwde alles in Eindhoven. Zoals de verbazingwekkende gijzeling van PSV door voetbalfluisteraar Roger Schmidt. De trainer blijft directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong van PSV aan het lijntje houden”, schrijft Driessen in De Telegraaf naar aanleiding van het duel tussen PSV en Ajax (1-2), dat beslist werd door een discutabele goal van Noussair Mazraoui. Driessen signaleert dat het er ‘verdacht veel op lijkt’ dat Schmidt eerst wil dat PSV zich ‘fundamenteel versterkt’, alvorens hij zijn handtekening zet onder een nieuw contract.

John de Jong, technisch directeur van PSV, benadrukte zondag voorafgaand aan de topper tegen Ajax nog eens dat de Eindhovenaren graag verder willen met Schmidt. PSV is zelfs bereid om tot het voorjaar te wachten op Schmidt en De Jong zegt zich in de tussentijd niet bezig te houden met een eventuele opvolger. “Het is spelen met vuur en tegelijk te gek voor woorden dat de clubleiding van PSV zich laat regisseren door Schmidt.” Driessen stelt dat PSV Schmidt ‘sleutel in handen heeft gegeven’ voor het technisch beleid en dat De Jong heeft gevaren op het kompas van de trainer, omdat hij een hand had in iedere aankoop.

Schmidt stelde dat PSV in de afgelopen vier transferperiodes dichter bij Ajax is gekomen, maar daar is Driessen het niet mee eens. “Iedereen kan zien dat PSV ondanks vier transferperiodes onder Schmidt – en dus ook onder technisch directeur John de Jong – bijna elke wedstrijd tot het uiterste moet gaan om deze te winnen. Wie de tegenstander ook is. De huidige samengestelde spelersgroep is allerminst een garantie voor resultaat”, aldus Driessen. Hij noemt alleen Ibrahim Sangaré ‘een voltreffer’, die meer dan de aan Toulouse betaalde zeven miljoen euro zal gaan opleveren.

“De Duitse oefenmeester moet over een enorme overtuigingskracht beschikken of misschien zelfs hypnotiserende gaven getuige de afhankelijke opstelling van PSV richting Schmidt. Anders valt het gedrag van PSV, een club veel groter dan welke voorbijganger ook, niet te verklaren”, stelt Driessen. Hij vindt dat Schmidt een ‘gebrek aan commitment’ tentoonspreidt met zijn aarzeling om te verlengen bij PSV. “Of zijn Gerbrands en De Jong de enige twee mensen in Nederland die Schmidt wel begrijpen?”