De Telegraaf: Ajax en Juventus naderen akkoord over Mohamed Ihattaren

Maandag, 24 januari 2022 om 06:49

Ajax en Juventus naderen een akkoord over de overgang van Mohamed Ihattaren, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond de Italiaanse topclub. Daarmee lijkt de transfer van de negentienjarige aanvallende middenvelder naar Amsterdam spoedig afgerond te kunnen worden. Ihattaren wacht volgens de krant namelijk zelf het moment af tot hij medisch gekeurd kan worden door Ajax.

Het is op dit moment nog duidelijk of Ihattaren voor een halfjaar of anderhalf jaar gehuurd gaat worden van Juventus of zelfs door Ajax definitief overgenomen wordt. Het Eindhovens Dagblad schreef vorige week al dat Ihattaren ‘heel misschien’ meteen definitief binnengehaald kon worden door de Amsterdammers. Transfermarktexpert Fabrizio Romano stelde voor het weekend dat alleen een persoonlijk akkoord Ihattaren nog scheidde van een overstap naar Amsterdam.

Dat lijkt nu geen problemen op te leveren, aangezien Ihattaren het moment afwacht tot hij bij Ajax gekeurd kan worden. Juventus zou eerder ‘in hoofdlijnen’ al een akkoord hebben gehad met FC Utrecht over een huurperiode van Ihattaren. Door ‘financiële issues’ tussen Ihattaren en Juventus kon de huurtransfer naar Utrecht nog niet worden afgerond. Toen de interesse van Ajax doorsijpelde, werd Utrecht in de wacht gezet en de Amsterdammers lijken na een positief gesprek tussen Ihattaren en trainer Erik ten Hag nu door te pakken.

Ihattaren werkt al enkele weken met Gerald Vanenburg aan het verbeteren van zijn conditie en de oud-international zou naar Ajax een positief signaal hebben gegeven. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer voor bijna twee miljoen euro de overstap van PSV naar Juventus. Toenmalig zaakwaarnemer Mino Raiola loodste Ihattaren naar Juventus, al achtte die zijn cliënt nog niet rijp voor een stap naar het buitenland. Ihattaren werd direct tot medio 2022 verhuurd aan Sampdoria, waar hij slechts één keer tot de wedstrijdselectie behoorde. Ineens bleef Ihattaren weg van de trainingen, waarna bekend werd dat hij 'ongelukkig zou zijn' in Italië.