Rafael van der Vaart: ‘Als je dit kan... dit gaat een hele grote speler worden’

Maandag, 24 januari 2022 om 00:12 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart zag Noussair Mazraoui zondag uitblinken bij Ajax in de gewonnen topper tegen PSV (1-2). De analist van Studio Voetbal voorspelt de 24-jarige rechtsback een grote toekomst en gelooft dat hij in de absolute top meekan. "Mazraoui was echt geweldig", aldus Van der Vaart.

"En ik weet dat iedereen dit ziet, maar dat hij als back echt in het middenveld komt...", zo licht Van der Vaart de kracht van Mazraoui uit. "En Lisandro Martínez geeft hem echt wereldballen. Volgens mij is Josep Guardiola hier ooit mee begonnen met Philipp Lahm bij Bayern München." Mazraoui knalde tegen PSV de beslissende 1-2 prachtig in de kruising. "Die bal was uit (in aanloop bij Daley Blind, red.), maar goed, we gaan door, en dan is het uiteindelijk natuurlijk wel een wereldgoal. Als je dit kan... dit gaat gewoon een hele grote speler worden. Hij gaat denk ik ook een hele grote transfer maken." Mazraoui kondigde na de wedstrijd min of meer aan transfervrij te gaan vertrekken bij Ajax.

Noussair Mazraoui schiet Ajax met een geweldige pegel op voorsprong. Maar was de bal al over de zijlijn geweest???#psvaja pic.twitter.com/M2956N2r7q — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

Van der Vaart heeft ook kort aandacht voor Jurriën Timber, die juist belangrijk was bij het eerste doelpunt van Brian Brobbey. De centrumverdediger van Ajax maakte zich aanspeelbaar voor zijn collegaverdediger Martínez door het middenveld in te stappen. "Dit zie je toch geen centrale verdediger doen?", zegt Van der Vaart. "Het is tien meter naar voren lopen. Even naar voren en een driehoekje maken."

En ook doelman Remko Pasveer imponeerde Van der Vaart. "We hebben het er niet zo vaak over, maar hij is eigenlijk geruisloos een topkeeper geworden", aldus de oud-middenvelder. Pierre van Hooijdonk voegt daaraan toe: "Hij heeft ook wel een beetje het geluk van een topkeeper, zonder hem tekort te doen. Want vandaag had hij ook geluk dat die kopbal (van Olivier Boscagli in de 41ste minuut) recht op hem af kwam. Hij zit wel in een fase, al best wel een tijd, dat dat allemaal gebeurt. Dan doe je toch iets goed."

Arno Vermeulen oppert de 38-jarige Pasveer zelfs als optie in Oranje voor het komende WK. "Het schiet niet heel erg op met de keepers", aldus Vermeulen. "Als je de leeftijd even parkeert, is hij een van de weinige keepers die het goed doet. Jasper Cillessen is altijd geblesseerd en houdt het nooit lang vol. Ik denk dat Pasveer erin moet gaan geloven." Van Hooijdonk ziet het echter minder zitten en zegt: "Pasveer is op zo'n respectabele leeftijd... we hebben ook Justin Bijlow nog."