Frenkie de Jong: ‘Het lijkt alsof die mensen de wedstrijden niet eens kijken'

Zondag, 23 januari 2022 om 23:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:26

Frenkie de Jong heeft Barcelona zondagavond de drie punten bezorgd. Op bezoek bij Deportivo Alavés hadden de Catalanen grootse moeite om een doorbraak te forceren, maar in de 87ste minuut zorgde de Nederlander op aangeven van Ferran Torres voor de verlossing: 0-1. Na afloop van de wedstrijd kijkt De Jong kritisch naar zijn eigen spel, maar voor de camera van Movistar + maakt hij ook van de gelegenheid gebruik om te reageren op criticasters.

Lang zag het ernaar uit dat Barcelona voor de vierde officiële wedstrijd op rij niet zou winnen. De Catalanen wisten geen gat in de Baskische defensie te vinden en de spaarzame kansen die gecreëerd werden, liet men onbenut. Toch kwam De Jong drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met de bevrijdende treffer. De middenvelder de bal kon op aangeven van Ferran Torres in een leeg doel leggen.

Frenkie de Jong redt Barcelona! ?????

Eindelijk een goede aanval van Barcelona in een moeilijke wedstrijd: dit keer is het 'de andere De Jong' die mag afronden bij afwezigheid van Luuk ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavesBarca pic.twitter.com/NI3GTZIGHj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

“De overwinning was heel belangrijk, omdat we in een moeilijke fase van het seizoen zitten”, laat De Jong direct na afloop weten. “Het was erg moeilijk om hier te spelen omdat het veld erg koud was. We moeten zorgvuldiger omspringen met de kansen, zeker in uitwedstrijden. Tegen Real Madrid (in de Supercopa de España, red.) waren we trots op een spel, terwijl we verloren. Dat vond ik jammer. Wij zijn Barcelona en we mogen niet trots zijn als we verliezen.”

“Ik voel me goed”, vervolgt De Jong. “Maar nu ik heb gescoord, zullen de mensen zeggen dat ik goed gespeeld heb voor het vijandige doel. Maar dat is niet zo. Het lijkt alsof die mensen de wedstrijden helemaal niet kijken. Ik kan op veel vlakken verbeteren, maar ik speel ook weer niet desastreus”, besluit De Jong, die zijn eerste treffer aantekende sinds het LaLiga-duel met Villarreal van 27 november.