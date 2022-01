Van Hanegem over een van beste PSV'ers: 'Hij schrikt hoe matig de rest is'

Zondag, 23 januari 2022 om 23:04 • Jeroen van Poppel

Willem van Hanegem trekt na de verloren topper tegen Ajax (1-2) spijkerharde conclusies over de individuele kwaliteit bij PSV. De columnist van het Algemeen Dagblad vond Joey Veerman een van de lichtpuntjes in een verder weinig verheffend elftal. "Als ik PSV zie, dan vraag ik me echt af hoe het kan dat dit Ajax al over de helft van de competitie nog zo dichtbij de Eindhovenaren staat", aldus de Kromme.

"Veerman gaat snel een van de beste spelers worden, dat zie je meteen", stelt Van Hanegem. "Maar ook hij zal nu toch schrikken hoe matig zijn medespelers in werkelijkheid blijken te zijn. Toen ze hem vroegen wat er zo anders was bij PSV zei hij deze week dat hij boodschappen meekreeg na de training. Het was voor PSV fijn geweest als hij had gezegd dat hij kotsmisselijk was van een rondo op topniveau, onvergelijkbaar met sc Heerenveen."

Van Hanegem noemt een aantal namen die hem tegenvielen bij PSV. "Ik heb het altijd opgenomen voor Joël Drommel, maar het wordt nu toch tijd dat hij laat zien dat hij echt goed genoeg is om eerste keeper van PSV te zijn. Armando Obispo is opbouwend dramatisch, Olivier Boscagli is daar iets beter in maar die kan niet verdedigen. Dat die Erick Gutiérrez heel vaak niet mee mocht doen bij PSV, dat snap ik wel als ik hem zie spelen. En Cody Gakpo is een talent, dat ziet iedereen. Maar juist in dit soort topwedstrijden wil je er iets meer van terugzien en dat gebeurde totaal niet."

Aan de zijde van Ajax viel Van Hanegem iets opmerkelijks op aan Edson Álvarez. "Heb je trouwens die Mexicaan gezien bij corners tegen? Die gaat met zijn handen op zijn rug als een idioot met zijn hoofd en bovenlichaam tegen tegenstanders aan staan duwen. Nee, natuurlijk mag dat niet. En het irriteert. Mij in elk geval wel."