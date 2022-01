Frenkie de Jong redt Barcelona na knotsgekke slotfase in minuut 87

Zondag, 23 januari 2022 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:58

Barcelona heeft zondagavond op het nippertje een zege uit het vuur gesleept in LaLiga. Op bezoek bij Deportivo Alavés zag het er lang naar uit dat de ploeg van trainer Xavi tegen puntenverlies zou aanlopen, maar in de 87ste speelminuut bracht Frenkie de Jong de verlossing: 0-1. Dankzij de zege kwam er bovendien een einde aan de reeks van drie officiële wedstrijden zonder overwinning. Los Azulgrana besluiten het weekend op de vijfde positie van de ranglijst; Alavés staat negentiende.

Luuk de Jong mocht zich bij de Catalaanse bezoekers opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Er waren daarnaast ook basisplaatsen voor Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Ferran Torres. Dest was de meest opvallende naam in de basiself, daar Xavi de afgelopen weken de voorkeur gaf aan Dani Alves op de rechtsbackpositie. Memphis Depay ontbrak vanwege een hamstringblessure en daarnaast moesten ook Ansu Fati, Eric García, Samuel Umtiti en Sergi Roberto het duel met Alavés aan zich voorbij laten gaan. Bovendien was Gavi vanwege een schorsing niet speelgerechtigd; Ousmane Dembélé werd om disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Frenkie de Jong redt Barcelona! ????? Eindelijk een goede aanval van Barcelona in een moeilijke wedstrijd: dit keer is het 'de andere De Jong' die mag afronden bij afwezigheid van Luuk ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavesBarca pic.twitter.com/NI3GTZIGHj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Barcelona was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar het team van Xavi slaagde er niet in goed uitgespeelde kansen te creëren. De Catalanen speelden veelal lange ballen, die de Baskische defensie duidelijk niet aan het wankelen brachten. Hoewel Alavés zich weinig liet zien, zorgde men op slag van het rustsignaal voor het tot dan toe gevaarlijkste moment van de wedstrijd. Na een razendsnelle counter kreeg Pere Pons oog in oog met doelman Marc-André ter Stegen de kans zich te onderscheiden; laatstgenoemde zag de bal echter recht op zich afkomen en bracht eenvoudigerwijs redding.

Ook na rust kwam het eerste gevaar van de voet van Pons. De aanvaller ontving ter hoogte van de vijfmeterlijn een lage voorzet van Joselu, maar het ontbrak Pons, die met de hak hoopte te scoren, aan zuiverheid in de afronding. Aan de overzijde liet Frenkie de Jong een mogelijkheid onbenut, daar hij na een misverstand met Ferran de bal van dichtbij niet raakte. De Catalanen bleven zoeken naar de bevrijdende treffer; Alavés stond echter uiterst geconcentreerd te verdedigen. Onder meer Luuk de Jong verzuimde een afgemeten voorzet van Pedri te verzilveren. Alavés had eveneens nog diverse aanvallende impulsen. De beste kans was voor Joselu, die na een voorzet van Jason rakelings naast knikte.

In de slotfase werd de ban toch nog gebroken. Frenkie de Jong begaf zich in buitenspelpositie na een pass van achteruit, maar de bal was niet voor de Nederlander bedoeld. Ferran kwam aan de rechterkant van de zestien wél in balbezit en bediende Frenkie de Jong, die nog voor het doel was gebleven. Van dichtbij rondde de middenvelder op koelbloedige wijze af: 0-1.