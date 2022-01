Fortuna komt dramatische eerste helft tegen RKC niet te boven

Zondag, 23 januari 2022

RKC heeft zondagavond in de Eredivisie een belangrijke zege op Fortuna Sittard geboekt. Het elftal van trainer Sjors Ultee maakte voor rust een lamlendige indruk en mocht van geluk spreken dat het dankzij treffers van Juriën Gaari en Michiel Kramer slechts bij 2-0 bleef. De Limburgers kwamen na rust beter voor de dag, maar een benutte strafschop van Mats Seuntjens bleek niet voldoende: 2-1. Door de zege stijgt RKC naar de twaalfde plaats met 22 punten uit 20 duels, terwijl Fortuna de zorgen groter worden. Het bezet momenteel de zeventiende plaats met dertien punten uit twintig wedstrijden.

Fortuna verloor tien van de laatste elf competitiewedstrijden en kreeg tijdens de eerste seizoenshelft verreweg de meeste goals tegen. Op bezoek in Waalwijk liep de ploeg van trainer Ultee ook al snel achter de feiten aan, toen Finn Stokkers weg was aan de linkerkant. Nigel Lonwijk kon de spits nog ternauwernood bijhalen, maar gaf vervolgens een merkwaardige assist op Gaari door de bal voor het doel langs weg te werken: 1-0. De voorhoede van RKC, bestaande uit Stokkers, Kramer en Jens Odgaard, combineerde er in de openingsfase op los en bleek een ware plaag voor de defensie van de bezoekers.

De thuisploeg deelde al enkele speldenprikken uit en wist na twintig minuten de marge te verdubbelen. Stokkers kwam door over de rechterflank bleef rustig, behield het overzicht en gaf mee op Kramer, die op zijn beurt beheerst over de uitkomende Verrips heen schoot: 2-0. Fortuna maakte een lamlendige indruk en even leek ook Michael Verrips mee te delen in de malaise. De doelman schoof de bal zo in de voeten bij Odgaard, maar was vervolgens net op tijd terug in zijn doel om de 3-0 te voorkomen. Lonwijk beging enkele minuten later dezelfde fout door het speeltuig zo in de voeten te schuiven van Ayman Azhil. De middenvelder zette Stokkers direct vrij voor Verrips, alleen had de sluitpost opnieuw een belangrijke redding in huis.

Ultee bracht na rust Arianit Ferati en Ivo Pinto binnen de lijnen voor Lonwijk en Andreas Samaras. De wisselingen sorteerde het gewenste effect, want Fortuna kwam in de tweede helft aanzienlijk beter voor de dag. Eerst dwong Zian Flemming doelman Etienne Vaessen tot een redding en vervolgens moest de sluitpost gestrekt naar de hoek op een hard schot van afstand van Deroy Duarte. De aansluitingstreffer kwam uiteindelijk op naam van Seuntjens, nadat de bal op de stip ging, nadat de spits door Vaessen in het zestienmetergebied werd gevloerd. Vanaf elf meter werd de penalty door de clubtopscorer onberispelijk binnengeschoten: 2-1. De Limburgers gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar bleken in de slotfase niet bij machte om er daadwerkelijk ook aanspraak op te maken.