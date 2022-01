Media bewieroken ‘magische’ Ziyech om ‘toverballen in beste wedstrijd ooit’

Zondag, 23 januari 2022 om 21:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:49

De Britse media komen zondagavond superlatieven tekort om het optreden van Hakim Ziyech te beschrijven. De aanvallende middenvelder van Chelsea had met een fraaie treffer van buiten het zestienmetergebied een cruciaal aandeel in de 2-0 zege op Tottenham Hotspur in de Premier League. Vrijwel alle media beoordelen het spel van Ziyech met een cijfer dat rond de 8 of 9 ligt, terwijl de doelpuntenmaker zelf na afloop ook erg gelukkig was.

Ziyech kreeg de bal in de 48ste minuut op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en krulde die vanaf daar precies in de verre kruising: 1-0. De hangende rechtsbuiten was een minuut later opnieuw dichtbij vanaf dezelfde plek, maar ditmaal redde doelman Hugo Lloris zijn harde schot. “Hoe goed de treffer was? Ik denk het doelpunt een 10 verdient. Ik dacht eerst dat ik hem te hard raakte. Maar hij viel binnen”, aldus Ziyech, die het veld in de slotfase met een staande ovatie verliet. De voormalig Ajacied had last van kramp en liet zich in de 91ste minuut vervangen voor Saúl Ñíguez.

?????? ?????? ???????? VAN HAKIM ZIYECH ?? De tovenaar van Chelsea krult de bal perfect in de bovenhoek ??? ????? ?? ??? ??? Chelsea ????. Spurs ? Nu live ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #CHETOT pic.twitter.com/bzZugPkgjT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Ook manager Thomas Tuchel kwam direct na afloop woorden tekort om het spel van zijn pupil te beschrijven. “Het was een van zijn beste wedstrijden voor Chelsea. Hij was zeer betrouwbaar aan de bal op momenten dat het nodig was. Wel had ik eerst het gevoel dat hij iets over zou gaan, maar hij daalde op precies het juiste moment. Zijn techniek was briljant”, besloot de coach over de eerste Premier League-treffer van Ziyech op Stamford Bridge.

“Hakim Ziyech verdiende de staande ovatie die hij krijgt”, zei Matthew Upson, oud-verdediger van Engeland en Arsenal, op BBC Radio. “En die ovatie krijgt hij niet alleen voor zijn doelpunt, maar het gaat om zijn algehele bijdrage vandaag. Hij was de sleutel tot succes bij Chelsea: hij maakte slimme runs, deed het heel goed om met zijn linkerbeen vanaf rechts naar binnen te komen en sommige van zijn passes in het strafschopgebied waren briljant. Hij heeft een hele sterke wedstrijd gespeeld.” In de spelersbeoordelingen van de BBC krijgt Ziyech, vanwege zijn ‘wonder strike’, met een 7,89 het hoogste cijfer van Chelsea.

Sky Sports is eveneens lovend over de maker van de openingstreffer tegen Tottenham en geeft hem een 8. “Chelsea ging heel slordig om met zijn kansen, maar vond in de tweede helft zijn shooting boots. En hoe: Lloris stond aan de grond genageld toen Ziyech de bal op onwaarschijnlijke wijze in de bovenhoek krulde.” The Guardian, dat eveneens een 8 geeft, schrijft dat ‘Harry Kane zou wensen om een aangever als Ziyech in zijn ploeg te hebben’. “Dit was Ziyech op zijn best: naar binnen snijdend vanaf rechts, de bal op zijn linkervoet en een schot dat wickedly in de verre hoek krulde. Hugo Lloris kon alleen maar hulpeloos toekijken hoe de bal langs hem heen vloog en Chelsea, dat er de laatste tijd zo prikkelbaar en moe uitzag, voelde eindelijk dat hun seizoen weer tot leven kwam.”

Net als Tuchel zag ook Sunday Express vandaag een van Ziyech’s beste wedstrijden ooit en beoordeelt zijn spel met een 8. “Hij was voortdurend een plaag voor de defensie van Tottenham en bezorgde zijn tegenstanders handenvol werk, met een aantal toverballen. Meteen na rust brak hij de ban met een pinpoint strike, die in de bovenhoek eindigde.” De hoogste beoordelingen werden uitgedeeld door The Evening Standard en Sport Illustrated: een 9. “Een man, of eigenlijk een tovenaar met een missie. De passes die hij gaf waren van een ongekende kwaliteit en hij nam het heft in handen op het moment dat de anderen niet durfden”, schrijft laatstgenoemd medium.