Joshua Zirkzee goud waard voor Anderlecht met beslissende treffer

Zondag, 23 januari 2022 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:44

RSC Anderlecht heeft zondagavond een minimale zege geboekt in de Pro League. Op bezoek bij KV Mechelen won de ploeg van trainer Vincent Kompany met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd genoteerd door Joshua Zirkzee, wiens teller op 10 treffers en 5 assists staat in 21 competitieduels. Op de ranglijst bezet Anderlecht momenteel een vierde plek op elf punten achter lijstaanvoerder Royale Union Saint-Gilloise; Mechelen staat op de zevende positie in België.

Trainer Wouter Vrancken had basisplekken ingeruimd voor Sandy Walsh, Ferdy Druijf en Lucas Bijker. Aan de kant van Anderlecht begonnen Wesley Hoedt en Zirkzee aan de aftrap, terwijl doelman Bart Verbruggen zoals gebruikelijk Hendrik van Crombrugge voor zich moest dulden. De eerste grote kans van de wedstrijd leverde in de 23ste speelminuut direct een treffer op. Na een pass van Benito Raman stuurde Zirkzee twee verdedigers het bos in, om zijn ploeg vervolgens met een diagonaal schot aan de leiding te helpen: 0-1.

Vijf minuten later hoopte Anderlecht een strafschop te krijgen. Thibault Peyre leek Raman vast te houden in het zestienmetergebied, maar arbiter Jan Boterberg vond de vermeende overtreding niet voldoende om een penalty toe te kennen. Kompany maakte zijn ontevredenheid kenbaar en kreeg een gele kaart gepresenteerd. In het tweede bedrijf ging Anderlecht nadrukkelijker op zoek naar een nieuwe treffer, al werd die niet meer gevonden. Het was met name doelman Yannick Thoelen die de schade beperkt hield en schoten van onder meer Raman en Zirkzee. Ook Lisandro Magallán kwam nog dicht bij een doelpunt; de inzet van de voormalig Ajacied raakte echter de lat.