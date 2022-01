Makkelie en Van Egmond spreken zich uit over discutabel doelpunt van Ajax

Zondag, 23 januari 2022

Danny Makkelie heeft voor de camera van ESPN tekst en uitleg gegeven over het winnende doelpunt van Ajax in de wedstrijd tegen PSV (1-2). Voorafgaand aan de treffer van Noussair Mazraoui leek de bal over de zijlijn te gaan, maar zowel grensrechter Hessel Steegstra als videoscheidsrechter Rob Dieperink oordeelde dat dit niet het geval was. Scheidsrechterbaas Dick van Egmond zegt dat daarmee op de juiste manier gehandeld is.

“Mijn assistent riep direct dat de bal nog binnen was. Dan gaat het spel door en uit die aanval maakt Ajax een doelpunt”, zo blikt Makkelie terug op het moment dat zich een kwartier voor het einde voordeed. “De spelers van PSV gaven aan dat de bal uit was geweest, ik heb dat vanuit mijn positie niet kunnen zien en de assistent geeft aan dat de bal binnen bleef, dus dan gaat de VAR er naar kijken. De VAR keek naar de beelden en gaf aan dat ze geen shot konden vinden waaruit sluitend bewijs kwam dat de bal helemaal over de zijlijn was geweest.”

“Het heeft er alle schijn dat de bal uit was. Maar het lastige is: die bal heeft een bolling. Zeg dan maar of de bal uit is of niet. Op basis van het beeld kan je dat niet bevestigen. Al heeft het er alle schijn van: de VAR heeft niet het bewijs dat hij geheel over de zijlijn is geweest”, vervolgt Makkelie. “Ik weet: we hebben heel veel van dit situaties gehad als scheidsrechters en de bolling van de bal kan nog boven de lijn hangen. Ik kan je foto’s laten zien van andere wedstrijden waarop de bal uit lijkt, maar hij volgens VAR-beeld binnen is.”

“Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: die bal is uit. Daar lijkt het ook op, maar ik weet ook dat het dan niet zo hoeft te zijn. De VAR doet zijn werk, hij kijkt ernaar, maar hij kan niet het juiste beeld vinden. Er is geen camera die haaks op de zijlijn staat en dus kan je het niet met honderd procent zeggen. En als dat het geval is, dan mag de VAR niet ingrijpen”, benadrukt Makkelie. Omdat dit iets ‘feitelijks’ is, hoefde Makkelie naar eigen zeggen niet zelf naar de beelden te kijken. “Dit heeft niets met interpretatie te maken. Als de VAR het niet kan zien, waarom zou ik het dan wel kunnen zien? De VAR vertelde me: ‘Danny, ik hier ernaar gekeken. Ik kan geen shot vinden waarop je kunt zien dat de bal uit is’. Dan mag hij ‘m niet afkeuren.”

De arbitrage heeft rond de treffer van Mazraoui juist gehandeld, zo oordeelt scheidsrechtersbaas Van Egmond in gesprek met De Telegraaf. De ‘rapen waren pas echt gaar geweest’ als het doelpunt geannuleerd was. “Dan hadden Ajax en ook de media terecht om bewijs gevraagd. Dat is er simpelweg niet. Op basis van de beelden die er beschikbaar zijn, is niet te zien dat de bal volledig over de zijlijn is geweest.”

“Assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra was en is er nog steeds van overtuigd dat de bal in het spel bleef. En vergis je niet: die jongens aan de zijlijn hebben een scherp oog”, vervolgt Van Egmond. “De assistent-scheidsrechter liet niet het doelpunt ontstaan. Hij constateerde alleen dat de bal niet uit was en liet doorvoetballen.”