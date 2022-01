Mossou toont optisch bedrog aan met filmpje: ‘Ik denk dat-ie bij Blind in was'

Zondag, 23 januari 2022 om 20:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Het PSV-kamp was er direct na het discutabele doelpunt van Ajax-verdediger Noussair Mazraoui volledig van overtuigd dat Daley Blind de bal even daarvoor de zijlijn had laten passeren. Doordat er geen camera loodrecht op de zijlijn stond, kon Rob van Dieperink, de VAR van dienst, niet met zekerheid vaststellen of de bal wél of niet over de lijn was: de treffer werd daarom goedgekeurd. Sjoerd Mossou laat met een zelfgemaakt filmpje zien hoe het beeld kan vertekenen als de camera niet recht op de lijn staat.

De bal moet de zijlijn volledig gepasseerd zijn om een inworp op te leveren voor de tegenstander. Vanwege de bolvorming van de bal kan het tricky zijn om dat te bepalen: de bal 'zweeft' voor een deel boven het veld. Mossou nam in de huiskamer de proef op de som en laat op Twitter zien dat een bal die vanuit een bepaald camerastandpunt over de lijn lijkt, dat in werkelijkheid niet hoeft te zijn. Pas wanneer de camera op één lijn met de bal komt, wordt dat daadwerkelijk duidelijk.

Proef op de som in onze woonkamer. Ik denk toch dat-ie in was jongens. pic.twitter.com/AMtrUmtS9M — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) January 23, 2022

Uiteraard is daarmee nog geen uitsluitsel te geven over het moment van zondagmiddag bij de topper tussen PSV en Ajax. "Ik denk toch dat-ie in was jongens", schrijft Mossou desalniettemin bij zijn filmpje. Wanneer de journalist de bal in een ander filmpje net iets verder van de lijn legt, dan blijkt de bal wel uit. "Speciaal voor de PSV'ers", was dat korte filmpje dan ook bedoeld.

Speciaal voor de PSV’ers: deze is weer wél uit. Zo, nu eten maken. Joe! pic.twitter.com/LcXCDnFyFu — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) January 23, 2022

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is overigens blij met het besluit van de VAR. "De VAR heeft bij de 1-2 de enige juiste beslissing genomen", aldus Van Egmond tegenover De Telegraaf. Het doelpunt kon volgens de coördinator scheidsrechterszaken simpelweg niet afgekeurd worden. "Dan hadden Ajax en ook de media terecht om bewijs gevraagd. Dat is er simpelweg niet. Op basis van de beelden die er beschikbaar zijn, is niet te zien dat de bal volledig over de zijlijn is geweest."