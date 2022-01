Oranje Futsal weer terug op aarde na vrij kansloze nederlaag

Zondag, 23 januari 2022 om 19:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:05

Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft de goede start van het EK na de overwinning op Oekraïne geen vervolg kunnen geven. Het verloor vrij kansloos met 4-1 van regerend Europees Kampioen Portugal. Bij een zege had Oranje Futsal zich geplaatst voor de volgende ronde, dus er stond voorafgaand aan de wedstrijd veel op het spel. Oranje creëerde alleen te weinig kansen om weerstand te kunnen bieden aan de Portugezen.

Portugal begon met dezelfde spelers als tegen Servië aan de wedstrijd. Bij Oranje Futsal had bondscoach Max Tjaden de volledige opstelling omgegooid, een bewuste keuze om zo Pany Varela niet aan zaalvoetballen toe te laten komen. Ondanks de gewijzigde opstelling ging het voor Oranje al bijna gelijk mis. Op twee schoten van Erick Mendonça en een poging van Bruno Coelho redde doelman Manuel Kuijk echter goed. Zicky Té draaide zich weg, maar hij schoot uit de draai net naast. Oranje kwam na vijf speelminuten ongelukkig op achterstand. Zicky Té schoot uit een rebound slap op doel. De inzet was naast gegaan, maar via het been van aanvoerder Oualid Saadouni caramboleerde de bal toch in het doel: 1-0.

Tot dan toe had Oranje Futsal geen enkele keer op doel geschoten. Portugal drukte Oranje ver op eigen helft, en als het team van Tjaden eenmaal de bal had kreeg Oranje geen seconde de tijd om op te bouwen. Dat was gelijk het spelbeeld tot de rust. Op een kans van Thomas Paco en wat afstandsschoten bracht Kuijk ogenschijnlijk simpel redding. Nederland leek zonder verdere schade aan de thee te kunnen. Zeventien seconden voor het fluitsignaal van de Kroatische arbiter Vadran Babic scoorde Pany, die Portugal een aantal maanden terug naar de wereldtitel schoot, echter na een goede combinatie met Zicky Té.

Uit een intrap van Coulho in de 23ste minuut schoot Pany recht op Kuijk af, maar de keeper maakte een zeldzaam slippertje. De bal ging door de benen van de doelman in het doel en zo keek Oranje al vroeg in de tweede helft tegen een 3-0 achterstand aan. Direct daarna de keeper van Portugal voor het eerst in de wedstrijd wat te doen. Het afstandsschot van Jordany Martinus was niet lastig genoeg om André Sousa te passeren. Nederland had het lastig met het 4-0 systeem van de Portugese bondscoach Jorge Braz, waarin geen van de spelers een vaste positie inneemt en ze dus continu in beweging zijn. Pauleta kapte zijn directe tegenstander uit maar stuitte in de een op een die daarop volgde op Kuijk. De uitblinker aan de zijde van Oranje raakte na een redding geblesseerd aan het hoofd. De doelman kon de wedstrijd vervolgen, maar hij had duidelijk pijn.

Martinus schoot uit een lastige hoek andermaal op Sousa, die uitstekend redde met zijn voet. Nederland nam meer en meer risico, zelfs Kuijk stond af en toe ver uit zijn doel. Van eigen helft leek recordinternational Jamal el Ghannouti te scoren, maar de bal spatte uiteen op de lat. Lahcen Bouyouzan schoot de rebound overtuigend in de korte hoek en Oranje kreeg weer wat hoop op een resultaat, met nog zeven minuten te gaan. De klok tikte genadeloos door en St. Juste werd ingebracht als vijfde veldspeler als wissel voor keeper Kuijk, waardoor het doel leeg was. Portugal profiteerde daarvan na een fout van Mats Velzeboer. De 4-1 van Afonso Jesus was ook gelijk de eindstand.

Ondanks de nederlaag heeft Oranje Futsal alles nog in eigen hand. Doordat Oekraïne met 6-1 won van Servië is de Nederlandse enclave bij een overwinning in de laatste wedstrijd tegen Servië door in groep B. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Oekraïne niet van Portugal weet te winnen. Zelfs bij een nederlaag kan Oranje nog de tweede plaats in de groep opeisen, mits Oekraïne met grote cijfers verliest van Portugal en Nederland de schade beperkt houdt.