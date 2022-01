Xavi verkiest Dest boven Alves; ook basisplekken voor Frenkie én Luuk de Jong

Zondag, 23 januari 2022 om 19:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:54

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés van zondagavond. Luuk de Jong mag zich bij de Catalaanse bezoekers opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Er zijn daarnaast ook basisplaatsen voor Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Ferran Torres. Dest is de meest opvallende naam in de basiself, daar Xavi de afgelopen weken de voorkeur gaf aan Dani Alves op de rechtsbackpositie. De aftrap in het Estadio Mendizorrotza is om 21.00 uur.

Onder de lat staat zoals gebruikelijk Marc-André ter Stegen geposteerd. Xavi kiest in de achterhoede voor Dest, Ronald Araújo, Gerard Piqué en Jordi Alba. Op het middenveld worden Sergio Busquets en Frenkie de Jong geassisteerd door Pedri, die tijdens de halve finalve van de Supercopa tegen Real Madrid zijn rentree bij Barcelona maakte. Luuk de Jong start als aanvalsleider bij Barcelona en de aanvoer vanaf de flanken richting de Nederlandse spits komt van Ferran Torres en Ez Abde.

Xavi heeft met de nodige blessuregevallen te kampen bij Barcelona. Memphis Depay ontbreekt vanwege een hamstringblessure en daarnaast moeten ook Ansu Fati, Eric García, Samuel Umtiti en Sergi Roberto het duel met Alavés aan zich voorbij laten gaan. Bovendien is Gavi vanwege een schorsing niet speelgerechtigd. Tot slot werd Ousmane Dembélé opnieuw buiten de wedstrijdselectie gelaten. De Fransman weigert zijn komende zomer aflopende contract te verlengen en verscheen zondag ook niet op de club. Volgens Barcelona heeft Dembélé last van maagklachten.

Barcelona kent een stroeve start van het nieuwe kalenderjaar. Twee weken geleden werd er in LaLiga op bezoek bij Granada met 1-1 gelijkgespeeld en vervolgens verloor de ploeg van trainer Xavi in de halve finale van de de Supercopa na verlenging met 2-3 van Real Madrid. Afgelopen donderdag werden de Catalanen ook uit de halve finale van de Copa Del Rey geknikkerd door Club Athletic (3-2). Iker Muniain dompelde Barcelona in rouw door in de verlening de winnende treffer tegen de touwen te schieten. In LaLiga staan los Azulgrana momenteel zevende met 32 punten uit 20 duels. De achterstand op nummer vier Atlético Madrid bedraagt momenteel vier punten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; Abde, L. de Jong en Ferran.