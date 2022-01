Perez hekelt gênant gedrag van Lisandro Martínez: ‘Wat een irritatie is dát!’

Zondag, 23 januari 2022 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:05

Kenneth Perez heeft zich tijdens de topper tussen PSV en Ajax (1-2) mateloos gestoord aan de aanstellerij van een aantal spelers. De analist van ESPN licht in het bijzonder een tamelijk lachwekkend moment uit van Ajax-verdediger Lisandro Martínez, die zich in de slotfase ongelofelijk aanstelde. "Wat een irritatie is dát!", aldus Perez kort na afloop.

De analist zag en hoorde in het lege Philips Stadion hoe meer spelers zich aanstelden. "Ik vraag me af ze het onderling ook hebben over hun gedrag in het veld", zei Perez. "Dat geschreeuw de hele tijd! Bij élke aanraking is het alsof iemand doodgaat. Het toppunt was wel met Martínez op het laatst." De mandekker van Ajax schreeuwde het uit na een uiterst licht duel met Phillipp Mwene en rolde daarbij van achter de zijlijn bewust terug het veld in om tijd te rekken.

Uiteindelijk kon Martínez gewoon verder spelen. "Nu dat er geen publiek is, is het zó goed hoorbaar", aldus Perez. "Het is zúlk gênant en storend gedrag! Het is eigenlijk ook gewoon matenaaien. De scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) trapte er ook steeds in. Hij dacht natuurlijk steeds: jeetje, wat een heftige overtreding, want hij floot de hele tijd." Arnold Bruggink maakte weinig woorden vuil aan de aanstellerij. "Het is al de zoveelste keer dat we het erover hebben", aldus de oud-aanvaller.