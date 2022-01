FC Utrecht spoelt Ajax-kater weg met eclatante overwinning in Rotterdam

Zondag, 23 januari 2022 om 18:32 • Jeroen van Poppel

FC Utrecht heeft zondag een overtuigende zege geboekt op bezoek bij Sparta Rotterdam. De ploeg van René Hake spoelde de kater die overbleef na de grote nederlaag tegen Ajax (0-3) weg met doelpunten van Anastasios Douvikas, Mimoun Mahi en Sander van de Streek: 0-3. Utrecht klimt een positie naar de zevende stek, terwijl Sparta op de zestiende plaats in degradatienood verkeert.

Voor Adrián Dalmau betekende de wedstrijd kort na zijn vertrek een weerzien met FC Utrecht. De Domstedelingen transfereerden de Spaanse spits begin januari naar Sparta. Utrecht kwam sterk uit de startblokken en zag Douvikas meteen rakelings naast koppen. In de twaalfde minuut maakte de Griek zijn volgende kans wél af: Douvikas schoot van dichtbij raak na een voorzet van Sander van de Streek: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de sterke openingsfase van Utrecht kwam Sparta wat beter in de wedstrijd, maar kansen leverde dat niet op. De bezoekers kwamen na rust wéér ijzersterk uit de kleedkamers en zagen een gevaarlijke inzet van Othman Boussaid na 44 seconden ternauwernood gekeerd worden door Tim Coremans. De goalie had een minuut later geen antwoord toen Boussaid de bal handig klaar legde voor Mimoun Mahi, die van dichtbij intikte: 0-2.

Sparta probeerde het met een vrije trap van Younes Namli, die gepakt werd door Fabian de Keijzer, maar waren verder niet bij machte om Utrecht in de problemen te brengen. De manschappen van Hake verzuimden via eerst Quinten Timber en vervolgens Van de Streek om de bal van dichtbij binnen te schieten. Dat lukte een kwartier voor tijd alsnog, toen Van de Streek alert reageerde op een scherpe voorzet van Moussa Sylla: 0-3. Bart Ramselaar schoot daarna nog gevaarlijk voorlangs.