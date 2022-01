Ajax gooit olie op het vuur met tweet na discutabel moment in duel met PSV

Zondag, 23 januari 2022 om 18:17 • Laatste update: 20:36

Ajax heeft op Twitter de discussie over het tweede doelpunt in de met 1-2 gewonnen topper tegen PSV aangezwengeld. De Amsterdammers plaatsen een video van een moment tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid, de return van de achtste finale van de Champions League die in maart 2019 met 1-4 gewonnen werd. Toen was er rond de derde treffer van Dusan Tadic ook discussie over een bal die mogelijk over de zijlijn was geweest.

In het Santiago Bernabéu was het Mazraoui die de bal ogenschijnlijk net binnenhield. “De assistent-scheidsrechter, die goed zicht had op de actie, had vastgesteld dat de bal niet volledig over de zijlijn was gegaan. Daarom had de scheidsrechter gelijk om niet in te grijpen en het doelpunt goed te keuren”, liet de UEFA destijds weten over het besluit om de 0-3 van Dusan Tadic die na dit moment volgde goed te keuren. Tijdens het duel tussen PSV en Ajax deed zich zondag een vergelijkbaar moment voor.

Een kwartier voor het einde kwam Ajax op voorsprong, toen Mazraoui als eindstation van een vlotte aanval met zijn linkerbeen op fraaie wijze de bal achter Drommel krulde. Voorafgaand aan het doelpunt leek Blind de bal echter aan de zijlijn niet binnen te houden. Grensrechter Hessel Steegstra oordeelde dat de bal niet over de lijn was geweest en videoscheidsrechter Rob Dieperink kon na enkele minuten de beelden te hebben bestudeerd zijn ongelijk niet bewijzen.

“Een verhaal wat niet gek klinkt voor mij, het is niet de eerste keer”, verwijst Mazraoui na afloop in gesprek met ESPN naar het moment tijdens het duel met Real Madrid. Toen zorgde de vleugelverdediger voor de aanloop naar de treffer, nu was hij het eindstation. “Ik moest ook aan Bernabéu denken, maar het maakt het doelpunt niet lelijker. In Madrid wist ik niet of hij over de lijn was. Daley stond nu boven de zijlijn, dus ik denk dat hij het wist. Maar hij kon me geen concreet antwoord geven toen ik vroeg of de bal in of uit was. Hij wist het niet, maar aan zijn lichaamstaal merkte ik dat hij er meer naar neigde dat de bal uit was. Dat moeten jullie hem zelf vragen.”

Ook bij Ajax-trainer Erik ten Hag roept het moment vergelijkingen op met het bezoek aan Real Madrid. “Toen was de bal volgens mij ook niet helemaal over de zijlijn en daar neig ik nu ook aan”, stelt Ten Hag. “Optisch lijkt de bal misschien buiten te zijn geweest. Maar de grensrechter, of assistent-scheidsrechter moet ik zeggen, staat er prima voor. Die is op dit soort situaties getraind. Het zou ook zonde zijn als het doelpunt was afgekeurd, het was een hele mooie aanval.”