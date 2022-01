‘Barcelona biedt ruildeal aan om Ajax te overtuigen Tagliafico te laten gaan’

Zondag, 23 januari 2022 om 17:46

Barcelona is bereid om Alejandro Baldé op huurbasis naar Ajax te sturen, indien Nicolás Tagliafico de omgekeerde weg bewandelt, zo meldt Mundo Deportivo. De Amsterdammers zouden het aanbod niet bij voorbaat van tafel hebben geveegd en nadenken over de optie. De achttienjarige Baldé is bij Barcelona overbodig.

Zondagmiddag maakte Fabrizio Romano bekend dat Barcelona zich officieel bij Ajax heeft gemeld voor Tagliafico. De Catalanen willen de 29-jarige linksback huren met optie tot koop, maar de Amsterdammers willen Tagliafico ondanks zijn reserverol het liefst behouden. De Argentijn speelt een belangrijke rol in de breedte van de selectie. Om dat probleem enigszins te verkleinen, is Barça dus naar verluidt bereid om Baldé naar Nederland te sturen. Onduidelijk is of Ajax daarbij eveneens een optie tot koop zou kunnen opnemen.

Baldé speelt al vanaf zijn zevende voor Barcelona en werd intern jarenlang beschouwd als een van de toptalenten uit de opleiding. Baldé zou de linksbackpositie in het eerste op termijn moeten overnemen van Jordi Alba, maar heeft het in de hoofdmacht van Barcelona nog niet waar kunnen maken. De vleugelverdediger maakte dit seizoen weliswaar zijn debuut, maar wordt alleen bij hoge uitzondering ingezet. Hij staat op zes officiële duels.

De Telegraaf wist eerder dat Tagliafico boos is over het feit dat Ajax hem geen tussentijdse transfer gunt. De kans om voor een club als Barcelona te spelen komt volgens de vleugelverdediger niet heel vaak voorbij. Tagliafico benadrukt daarnaast dat Ajax hem vorig jaar zomer zou hebben toegezegd mee te denken als er serieus bod binnenkomt in de Johan Crujff ArenA. Het grote probleem voor nu is dat Barcelona alleen aan huren denkt, een voor Ajax onbespreekbare optie. Alleen een definitieve deal is bespreekbaar, want dan kan Ten Hag in de laatste week van de transferwindow nog een vervanger aantrekken. Mogelijk verandert de optie om Baldé over te nemen dat.