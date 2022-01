Jong Ajax verliest voor het eerst in 2022 en grijpt naast plek twee

Zondag, 23 januari 2022 om 16:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:52

Jong Ajax is zondag tegen de eerste nederlaag van 2022 aangelopen. Telstar bleek met 1-0 te sterk te zijn voor de beloftenploeg uit Amsterdam. Rein Smit was de held aan de kant van de thuisploeg met het enige doelpunt na een klein halfuur spelen in Velsen-Zuid. Jong Ajax had bij winst op Telstar de tweede plaats ingenomen in de Keuken Kampioen Divisie, maar men blijft door de nederlaag hangen op plek vier.

De bezoekers uit Amsterdam hadden het betere van het spel in de beginfase. Naci Ünüvar testte Telstar-doelman Ronald Koeman junior met een vrije trap en Kristian Hlynsson schoot de bal naast in kansrijke positie. Telstar beet na twintig minuten voor het eerst van zich af middels een kopbal van de boomlange linksback Jip Molenaar. Het was het startsein van de thuisspelende formatie om wat meer aanvallende intenties te tonen. Het was Smit die in minuut 26 de ban brak en voor euforie zorgde bij de middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie. De doelpuntenmaker had kort daarna voor de 2-0 kunnen zorgen, maar ditmaal stuitte hij op de alerte doelman Calvin Raatsie.

Het opgeleefde Telstar trok de lijn door na rust, met goede schoten van Smit en Giovanni, die de aanval vormden tegen Jong Ajax. Trainer Andries Jonker koos na ruim een uur op de klok voor vers bloed. Onder meer Glynor Plet en Gyliano van Velzen verschenen binnen de lijnen. Jong Ajax was natuurlijk nog lang niet verslagen en een kwartier voor tijd was het aan een redding van Koeman junior op een knal van Hlynsson te danken dat de gelijkmaker uitbleef.

De ingevallen Van Velzen zag luttele minuten later een inzet van de doellijn worden gehaald, terwijl Jong Ajax baalde dat een goede aanval uiteindelijk slechts resulteerde in een schot dat via de bovenkant van de lat over het doel verdween. Plet knalde nog een keer op de vuisten van Raatsie en door de 1-0 tussenstand bleef het tot het einde tot spannend. De zes minuten aan blessuretijd waren echter niet voldoende voor Jong Ajax om de eerste nederlaag van het nieuwe jaar te voorkomen. Telstar herstelt zich door de zege van de minieme bekernederlaag tegen PSV (2-1) van afgelopen donderdag.