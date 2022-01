Discutabel doelpunt van Mazraoui beslist topper tussen PSV en Ajax

Zondag, 23 januari 2022 om 16:28 • Chris Meijer

Ajax heeft PSV een gevoelige tik uitgedeeld in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers wonnen zondagmiddag met 1-2 in Eindhoven, dankzij een winnende treffer van Noussair Mazraoui. Het fraaie doelpunt van de vleugelverdediger zal de nodige discussie opleveren, aangezien het erop leek alsof de bal in aanloop naar de treffer over de zijlijn ging toen Daley Blind deze probeerde binnen te houden. Ajax neemt na de overwinning op PSV de koppositie in de Eredivisie over en heeft nu een voorsprong van twee punten op de naaste achtervolger.

Roger Schmidt besloot tegen Ajax een basisplaats in te ruimen voor Joey Veerman en koos voor een enigszins opvallend aanvalsduo, met Ritsu Doan en Cody Gakpo. Zijn collega Erik ten Hag had geen verrassingen in petto voor het bezoek aan Eindhoven en bracht de vooraf verwachte elf aan de aftrap, met Brian Brobbey net als vorige week tegen FC Utrecht als aanvalsleider. Na een beginfase waarin beide ploegen aftastten, was de eerste echte mogelijkheid in minuut vijftien voor Veerman. Remko Pasveer had weinig problemen om het schot van de van sc Heerenveen overgenomen middenvelder te keren.

De eerste keer dat Ajax zich echt liet zien in het vijandelijke strafschopgebied, was het direct levensgevaarlijk. Een vrije trap van Steven Berghuis van halverwege de helft van PSV ging aan alles en iedereen voorbij en belandde uiteindelijk via de vingertoppen van Joël Drommel op de lat. Zes minuten later was het raak voor Ajax. Brobbey raakte geblesseerd aan de knie na een duel met Armando Obispo en krabbelde na even behandeld te zijn weer op. Na enkele minuten gaf Brobbey aan niet verder te kunnen, waardoor Danilo werd klaargemaakt voor een invalbeurt.

Terwijl Danilo aan de zijlijn klaarstond, ging Ajax in de aanval met Dusan Tadic aan de linkerkant van het veld. Brobbey liep al hinkend mee, maar kon desondanks Obispo en Mauro Júnior in de lucht aftroeven toen de voorzet van Tadic op maat bleek. Direct na het doelpunt ging Brobbey achter de doellijn naar de grond. Daarmee kwam er voor hem vroegtijdig een einde aan zijn tweede wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Ajax, aangezien Danilo hem meteen verving.

Pasveer zorgde er met een goede redding op een inzet van Olivier Boscagli voor dat Ajax met een voorsprong ging rusten, maar moest al vroeg in de tweede helft wél capituleren. Veerman vond na een fout van Jurriën Timber Mario Götze binnen het strafschopgebied, waarna de Duitse middenvelder knap wegdraaide bij Edson Álvarez en de bal in de uiterste linkerhoek achter Pasveer prikte. Na de gelijkmaker ontspon zich een open wedstrijd, met mogelijkheden aan beide kanten. De beste kansen waren voor Ajax, via een open schietkans voor Ryan Gravenberch en verkeerde geraakte bal van Berghuis. Namens PSV toonde Ritsu Doan zich in deze fase meerdere keren bedrijvig.

Een kwartier voor het einde kwam Ajax op voorsprong, toen Mazraoui als eindstation van een vlotte aanval met zijn linkerbeen op fraaie wijze de bal achter Drommel krulde. Voorafgaand aan het doelpunt leek Blind de bal echter aan de zijlijn niet binnen te houden. Grensrechter Hessel Steegstra oordeelde dat de bal niet over de lijn was geweest en videoscheidsrechter Rob Dieperink kon na enkele minuten de beelden te hebben bestudeerd zijn ongelijk niet bewijzen. Danilo had kort daarna de wedstrijd al definitief kunnen beslissen, maar Drommel hield PSV met een goede redding op de been. Schmidt probeerde met drie wissels een slotoffensief te forceren, maar in de totaal negen minuten blessuretijd lukte het niet meer om de gelijkmaker aan te tekenen.