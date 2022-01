Heracles Almelo wint niet in door Rai Vloet gedomineerd weekend

Zondag, 23 januari 2022 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Heracles Almelo is er zondag op eigen veld niet in geslaagd om te winnen van Go Ahead Eagles: 1-1. Kaj Sierhuis tekende in de eerste helft nog wel voor de openingstreffer, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende te zijn voor de drie punten. In aanloop naar het duel in Almelo ging het uitgebreid over Rai Vloet, die in november een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte en daarover heeft gelogen. Voorafgaand liet algemeen directeur Rob Toussaint weten dat Vloet nooit meer in het Heracles-shirt zal spelen.

De thuisclub nam gelijk na de aftrap het initiatief en in het eerste kwartier waren er ook goede mogelijkheden voor Sierhuis, Bilal Basacikoglu en Luca de la Torre. In alle gevallen werd er niet gescoord de het veel gretigere Heracles. Na ruim een halfuur spelen verscheen alsnog de verdiende 1-0 op het scorebord. Giacomo Quagliata ging goed door op de linkerflank, om vervolgens Sierhuis te bedienen. De spits omspeelde vakkundig zijn bewaker Joris Kramer en hij schoot de bal daarna beheerst binnen. Sierhuis kreeg in de slotfase van de eerste helft de kans de voorsprong te verdubbelen, maar deze keer verdween zijn kopbal in de handen van doelman Andries Noppert.

Het ging rondom het thuisduel van Heracles Almelo bijna alleen maar over Rai Vloet.

in de rust bleef Basacikoglu achter in de kleedkamer van Heracles, met Delano Burgzorg als zijn vervanger. Diezelfde Burgzorg stond kort na zijn entree aan het einde van een prachtige aanval van de thuisploeg. Zijn schot verdween naast het doel, tot afgrijzen van Wormuth en consorten. Aan de andere kant kwam Luuk Brouwers een teenlengte tekort om de gelijkmaker te produceren. De storm van Heracles ging enigszins liggen en het opgeleefde Go Ahead profiteerde daar optimaal van in de slotfase in Almelo.

Isac Lidberg frommelde zich door de verdediging van Heracles om vervolgens zijn eerste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen aan te tekenen. In de 88ste minuut had Go Ahead de winst nog voor het grijpen, na goed werk in aanvallend opzicht van Bas Kuipers. Ploeggenoot Inigo Córdoba mikte echter naast het doel van Heracles. In de blessuretijd kwam er geen winnaar meer en beide ploegen moeten zich dus tevreden stellen met een punt.