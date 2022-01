Club Brugge morst dure punten ondanks dubbelslag Bas Dost

Zondag, 23 januari 2022 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:58

Club Brugge heeft zondag averij opgelopen in de strijd om de Belgische landstitel. De formatie van trainer Alfred Schreuder kwam op bezoek bij het naar de veertiende plaats afgezakte Standard Luik niet verder dan een 2-2. gelijkspel. Bas Dost nam de gehele productie van Brugge voor zijn rekening, maar dat leverde desondanks geen broodnodige overwinning op. Koploper Union Sint-Gillis is om 16.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Racing Genk begonnen en vergroot bij winst de voorsprong op nummer twee Brugge naar negen punten.

Brugge leek een droomstart te hebben in Luik. In de achtste minuut wist Noa Lang namelijk het net te vinden, maar zijn doelpunt werd geannuleerd omdat Dost zich kort daarvoor in buitenspelpositie bevond. Slechts twee minuten later keken de bezoekers uit Brugge tegen een achterstand aan. Mathieu Cafaro stond aan het einde van een snelle omschakeling en de aanvallende middenvelder tekende vervolgens voor de 1-0. De nummer twee in de Pro League rechtte de rug en het was Dost die vijf minuten voor het rustsignaal al koppend voor de gelijkmaker zorgde in Luik.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De start van de tweede helft was echter ook dramatisch voor het verdedigend gezien kwetsbare Brugge. Centrumspits Renaud Emond tekende in minuut 48 voor de 2-1 van het weggezakte Standard. Met een uur spelen op de klok poetste Dost andermaal de achterstand van Brugge weg, met de eerste assist overigens van Tajon Buchanan. Brugge ging uiteraard op jacht naar de zo belangrijke zege, die er uiteindelijk niet kwam. De laatste zeven minuten, toen Lang al was gewisseld, bracht men door met tien man. Jack Hendry kreeg namelijk rood na het neerhalen van een tegenstander. Dost en Ruud Vormer maakten de negentig minuten wel vol.