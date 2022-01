Ousmane Dembélé komt met smoes niet opdagen bij Barcelona

Zondag, 23 januari 2022 om 15:01 • Chris Meijer

Het begint steeds onwaarschijnlijker te worden dat het nog goedkomt tussen Barcelona en Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller heeft zich zondagochtend niet gemeld op het Ciutat Esportiva van Barcelona, terwijl hij daar wel verwacht werd. Volgens de officiële lezing kampt Dembélé met maagproblemen, maar AS meldt dat niemand bij Barcelona dit verhaal gelooft en dat hem daarom een sanctie boven het hoofd hangt.

Afgelopen week barstte de bom in de slepende soap rond de contractsituatie van Dembélé. Directeur Mateu Alemany liet namens Barcelona weten dat de Fransman deze maand nog moet vertrekken, aangezien hij voorlopig niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé sloeg via een statement op Instagram terug, door te stellen dat er nog altijd onderhandeld wordt en dat het wat hem betreft niet de bedoeling is om een winterse transfer te maken.

Dembélé behoorde afgelopen donderdag niet tot de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Athletic Club (3-2 nederlaag na verlenging) en zou normaal gezien ook buiten het keurkorps van Xavi voor de uitwedstrijd tegen Alavés gelaten zijn. Alle spelers dienen zich echter op de wedstrijddag op het trainingscomplex van Barcelona te melden, waar Xavi de wedstrijdselectie mededeelt. Dembélé kwam volgens de lezing van AS zondagochtend niet opdagen, ondanks dat hij eventueel een training had moeten afwerken.

Toen Dembélé gebeld werd door vertegenwoordigers van Barcelona, kregen zij te horen dat zijn absentie te maken had met maagproblemen. Barcelona heeft vervolgens via de officiële kanalen gecommuniceerd dat Dembélé zondagochtend afwezig was wegens maagproblemen, maar deze lezing zou men intern niet geloven. Barcelona gaat Dembélé daarop een straf uitdelen en de zaak zou al bij de juridische afdeling liggen.