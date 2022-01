50 aanhoudingen voorafgaand aan topper; geen incidenten bij Ajax-bus

Zondag, 23 januari 2022 om 14:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:59

Bij de topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion zijn zondagmiddag vanwege de coronamaatregelen geen bezoekers welkom. Desondanks is de politie in actie gekomen in aanloop naar het duel der titelkandidaten. Het Eindhovens Dagblad meldt dat er een kwartier voor de aftrap een groep van circa vijftig mensen is aangehouden. Vanwege de gebeurtenissen van vorig seizoen is er door de gemeente Eindhoven extra veel politie ingezet rondom het thuisduel van PSV met Ajax.

Mensen die wel toegang hebben tot het Philips Stadion moeten zich legitimeren. Het gebied rondom het stadion van PSV is in zijn geheel afgesloten en de zijstraatjes zijn geblokkeerd door diverse politiebusjes. De verschillende betrokken partijen willen incidenten zoals vorig jaar februari ten koste van alles voorkomen. Destijds werd Dusan Tadic, die in blessuretijd de 1-1 aantekende en daarna flinke ruzie kreeg met Denzel Dumfries, bij zijn gang richting de spelersbus van Ajax bekogeld door enkele woedende PSV-supporters.

Joey Veerman arriveert bij het Philips Stadion voor de topper tussen PSV en Ajax.

De gemeente Eindhoven heeft mede hierdoor besloten om de nabijgelegen Sint Antoniusstraat af te zetten en leeg te vegen. Vlakbij het Philips Stadion heeft de politie een groep PSV-supporters klemgezet, daar er deze zondag een gebiedsverbod geldt rondom de thuishaven van de club. Uit onderzoek blijkt dat verschillende gearresteerde fans vuurwerk bij zich droegen. De politie en ME hebben het gebied rondom het Philips Stadion hermetisch afgesloten. Het is voor belangstellenden onmogelijk om dicht bij het stadion te komen.

De spelersbus van Ajax arriveerde zondag rond 13.00 uur bij het stadion van PSV en de entree van de Amsterdamse club verliep zonder problemen. Een kwartier later meldde de selectie van trainer Roger Schmidt zich bij het eigen stadion. De spelers van PSV moesten het in tegenstelling tot vorig seizoen doen zonder aanmoedigingen van supporters. Alleen een aantal camerateams waren aanwezig om verslag te doen. De kraker tussen PSV en Ajax is om 14.30 uur begonnen.

