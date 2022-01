Hoofdrol voor Kökçü bij eerste overwinning Feyenoord in 2022

Zondag, 23 januari 2022 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:18

Feyenoord heeft zich zondag hersteld van de 0-1 nederlaag van Vitesse van een week geleden. Het elftal van Arne Slot kwam tegen NEC In De Goffert nog wel op achterstand, maar men verlaat Nijmegen uiteindelijk met een 1-4 overwinning. Orkun Kökçü was met twee doelpunten, waarvan een vanuit een strafschop, de uitblinker aan de kant van Feyenoord. De Rotterdamse club staat dankzij de zege op NEC steviger op de derde plaats. Het wachten is nu op de uitslag van de topper tussen nummer een PSV en achtervolger Ajax.

De start van Feyenoord in De Goffert was niet naar wens. Doelman Justin Bijlow redde in de vierde minuut nog bekwaam op een schot van Lasse Schöne. Na een kwartier spelen was de sluitpost van Feyenoord kansloos op een inzet van de Deense routinier van NEC. Hij pikte de bal op in het strafschopgebied en verschalkte Bijlow vervolgens met een schot in de korte hoek: 1-0. De keeper redde kort daarna Feyenoord toen Bart van Rooij hem met een lob wilde aftroeven. Na een halfuur spelen ging Elayis Tavsan alleen op het doel af van Feyenoord, maar hij werd op het laatste moment gestuit. De roep om een strafschop was hevig, maar de bal ging desondanks niet op de stip.

Dat leek het signaal te zijn voor Feyenoord om wakker te worden. Alireza Jahanbakhsh, die wederom de voorkeur kreeg boven Jens Toornstra, trok vanaf rechts naar binnen en in het strafschopgebied werd hij licht geraakt. Pol van Boekel was onverbiddelijk en kende een strafschop toe. Kökçü ging achter de bal staan en maakte geen fout: 1-1. In de slotfase van de enerverende eerste helft kreeg Lutsharel Geertruida een ideale mogelijkheid op de 1-2, maar de kopbal van de rechtsback vond niet het doel. Beide ploegen gingen dus met een gelijke stand rusten in de lege Goffert.

Na de hervatting trok Feyenoord de eerste uitwedstrijd van 2022 definitief naar zich toe, met een hoofdrol voor Kökçü. De middenvelder haalde uit van afstand in de 53ste minuut en de Feyenoorder zag de bal tot zijn vreugde in de hoek langs de aan de grond genagelde Mattijs Branderhorst verdwijnen: 1-2. Ruim tien minuten later tilde Jahanbakhsh de stand naar 1-3, na goed voorbereidend werk van collega-aanvaller Bryan Linssen. Bij NEC liepen de frustraties intussen hoog op. Iván Márquez deelde een tik uit aan Cyriel Dessers, wat de VAR niet was ontgaan. Van Boekel checkte de beelden langs de kant en deelde gelijk een rode kaart uit aan de verdediger van NEC.

In de toegevoegde tijd tekende Guus Til voor de vierde Feyenoord-treffer en zijn elfde van dit seizoen in de Eredivisie. Enkele minuten daarvoor was Dessers dus in het veld gekomen als vervanger van Linssen. Denzel Hall loste aan de rechterkant Jahanbakhsh af en voor de pas twintigjarige vleugelverdediger betekende dat zijn Eredivisie-debuut. Bij Feyenoord stond toen Toornstra ook al binnen de lijnen, als vervanger van de geblesseerd geraakte Geertruida. Feyenoord richt nu de blik op de derby met Sparta Rotterdam van 6 februari. NEC hervat de Eredivisie een dag eerder tegen hekkensluiter PEC Zwolle.