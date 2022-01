Excuses van algemeen directeur: ‘Rai Vloet nooit meer in Heracles-shirt’

Zondag, 23 januari 2022

Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo, heeft erkend onjuist te hebben gehandeld in de kwestie-Rai Vloet. Namens de club biedt hij excuses aan voor de handelwijze en het vroegtijdig bij de selectie halen van de middenvelder die een dodelijk ongeluk veroorzaakte. “Of hij ooit nog het shirt van Heracles draagt? Nee”, zegt Toussaint stellig in gesprek met ESPN.

“Hij is natuurlijk vrij snel bij de wedstrijdselectie gehaald”, vertelt de algemeen directeur zondagmiddag. “Eigenlijk na een week al. En dat hebben we absoluut niet goed gedaan. Daar bied ik mijn excuses voor aan, voor de pijn en de emotie die is ontstaan bij de familie, bij onze supporters, bij onze sponsoren, bij alle belanghebbenden en voor alle betrokken bij deze gebeurtenis. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. “Of hij ooit nog het shirt van Heracles draagt? Nee”, aldus Toussaint.

Heracles-directeur Rob Toussaint biedt zijn excuses aan en sluit uit dat Rai Vloet ooit nog het shirt van de Almeloërs draagt. "Dat hebben we absoluut niet goed gedaan." pic.twitter.com/seVK8E5Bem — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

In eerste instantie haalde Heracles Vloet relatief snel weer bij de selectie en de aanvallende middenvelder kwam afgelopen week als invaller binnen de lijnen tegen NEC Nijmegen. Dat besluit kwam zowel Vloet als Heracles op veel kritiek te staan. Heracles is van standpunt veranderd nadat vrijdag bekend werd dat de middenvelder van Heracles te hard had gereden (203 km/h) en te veel had gedronken (promillage van 1,18). Bovendien publiceerde De Telegraaf zondagochtend ook een getuigenverklaring, waarin het nieuws van vrijdag bevestigd wordt.

In gesprek met TC Tubantia liet Toussaint al weten verrast te zijn over de hoge snelheid waarmee Vloet gereden heeft en over het hoge promillage. "Wij hadden informatie van Vloet dat hij twee glazen alcohol had gedronken en 130 kilometer per uur heeft gereden. Achteraf bleek dat onjuiste informatie. Hadden we geweten hoe het echt zat, dan waren er heel andere keuzes gemaakt. Met de wetenschap van nu, was de beslissing helemaal verkeerd.”