Tagliafico wil alleen naar Barcelona en hoopt op medewerking Ajax

Zondag, 23 januari 2022 om 13:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:22

Nicolás Tagliafico wil de laatste week van de winterse transferperiode gebruiken om een overstap naar Barcelona te realiseren, meldt transferexpert Fabrizio Romano zondag. Ajax wil alleen praten over een definitief vertrek van de Argentijnse linksback, terwijl Barcelona alleen een verhuurperiode als optie ziet. Men heeft zich volgens De Telegraaf inmiddels officieel gemeld in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag zei vrijdag dat hij 'wil vechten' om Tagliafico te behouden voor Ajax, ondanks zijn status als reservespeler. De verdediger wil zo snel mogelijk naar de Catalanen vertrekken en hoopt op medewerking van de Ajax-leiding om zijn droom mogelijk te maken.

De Ajax-speler werd vorig jaar zomer al in verband gebracht met Barcelona, maar een overgang richting het Camp Nou kwam destijds niet van de grond. Eerder deze transferperiode kwam Tagliafico wederom in beeld bij de Catalanen. Een huurdeal heeft de voorkeur van Barcelona, al wil Ajax voorlopig alleen praten over een definitieve verkoop. Het Argentijnse medium TyC Sports meldde dinsdag dat Barcelona minimaal zeven miljoen euro moet neerleggen voor de flankspeler met een contract tot medio 2023 in Amsterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Enorme rotsituatie’ doet zich voor bij Ajax: ‘Tagliafico is gewoon heel boos’

De linksback is boos dat Ajax hem niet tussentijds wil laten vertrekken. Lees artikel

Tagliafico lijkt niet langer in beeld te zijn bij Napoli, dat volgens Romano nu bezig is met Mathías Olivera, de linksback van Getafe. Ten Hag hoopt dat ook de interesse van Barcelona zal bekoelen, zo gaf de Ajax-coach vrijdag aan op de persconferentie voorafgaand aan PSV-uit. "Met hem erbij hebben we zeven verdedigers. Mocht hij nog gaan, dan wordt de spoeling heel dun. Ik merk wel, dat het ook voor hem van belang is dat hij aan het spelen komt. Maar soms kom je in zo’n situatie, dat je professionaliteit moet betrachten, en dat laat hij altijd zien. Dat heb je ook kunnen zien tegen Excelsior Maassluis, als hij met zoveel passie en drive speelt." Tagliafico maakte in de met 9-0 gewonnen wedstrijd in de TOTO KNVB Beker met een afstandsschot de eerste treffer.

Volgens clubwatcher Mike Verweij is er intern bij Ajax de nodige onrust vanwege de situatie rondom Tagliafico. "Het wordt binnen Ajax bestempeld als een enorme rotsituatie", vertelde Verweij vrijdag in de podcast van De Telegraaf. "Tagliafico wordt bestempeld als een held binnen de club. Vaak is het zo dat Ajax meewerkt aan transfers van spelers die trouw zijn geweest aan de club en goed hebben gepresteerd." De journalist beaamt dat er 'best wel veel' interesse in Tagliafico is: de Argentijn werd al in verband gebracht dus Barcelona en Napoli en ook Olympique Marseille.

De Telegraaf weet dat Tagliafico boos is over het feit dat Ajax hem geen tussentijdse transfer gunt. De kans om voor een club als Barcelona te spelen komt volgens de vleugelverdediger niet heel vaak voorbij. Tagliafico benadrukt daarnaast dat Ajax hem vorig jaar zomer zou hebben toegezegd mee te denken als er serieus bod binnenkomt in de Johan Crujff ArenA. Het grote probleem voor nu is dat Barcelona alleen aan huren denkt, een voor Ajax onbespreekbare optie. Alleen een definitieve deal is bespreekbaar, want dan kan Ten Hag in de laatste week van de transferwindow nog een vervanger aantrekken.