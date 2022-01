Lex Immers staat voor opvallende move en duikt op in politiek Den Haag

Zondag, 23 januari 2022 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:16

Lex Immers staat voor een opvallende carrièreswitch. De oud-middenvelder van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord staat op het punt om de politiek in te gaan. Immers wordt lijstduwer voor Hart voor Den Haag, waar Richard de Mos fractievoorzitter van is. De Mos maakt de komst van Immers zondag bekend via zijn Twitteraccount. Immers is niet meteen verkiesbaar. Alleen bij voldoende voorkeursstemmen kan hij in de gemeenteraad terechtkomen.

"Hart voor Den Haag is de enige partij die echt opkomt voor het belang van de stad", laat Immers weten in een officiële verklaring van de partij van fractievoorzitter De Mos. "Zij luistert naar wat er leeft onder de mensen en zoekt pragmatische oplossingen bij problemen. Daarom hoop ik dat zij in maart die veertien tot vijftien zetels gaan halen, zodat er echt iets verandert in deze stad." Immers staat op plek 34 voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Mocht hij voldoende voorkeursstemmen krijgen, dan kan hij daadwerkelijk in de gemeenteraad terechtkomen.

De Mos, supporter van ADO Den Haag, sprong al verschillende keren in de bres voor het noodlijdende ADO. De fractievoorzitter pleitte er onder meer voor dat de gemeente Den Haag zou bijspringen tot er een nieuwe eigenaar zou zijn gevonden. Daarnaast eiste De Mos dat het stadsbestuur actief op zoek zou gaan naar investeerders zodat 'ADO verlost zou worden van de Chinese eigenaar'. In 2020 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar De Mos. Hij zou zich als wethouder schuldig hebben gemaakt aan onder andere corruptie. Ook naar de andere voormalig Hart voor Den Haag-wethouder Rachid Guernaoui liep een onderzoek. Het onderzoek door het OM is inmiddels afgerond en overgedragen aan de rechter-commissaris.

Immers besloot afgelopen zomer plots te stoppen als profvoetballer. De voormalig middenvelder had nog een contract bij NAC Breda, maar besloot dit in te leveren. Immers, die tegenwoordig uitkomt voor tweededivisionist SVV Scheveningen, verruilde jeugdliefde ADO in 2012 voor Feyenoord. Na uitstapjes bij Cardiff City en Club Brugge keerde hij in 2017 terug bij de Haagse club. In 2020 maakte hij de overstap naar NAC, waar hij afgelopen zomer besloot een punt achter zijn carrière te zetten als profvoetballer. In totaal speelde hij 298 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland, waarin hij tot 66 doelpunten kwam.

Immers is niet de eerste voetbalman die zich tot de politiek wendt. Vorige week werd bekend dat Leo Beenhakker zich na twee dagen besloot terug te trekken als lijstduwer van de lokale 50Plus-afdeling in Rotterdam. Beenhakker zou de gevolgen ervan hebben onderschat en wenste de bijbehorende belangstelling niet, vertelde fractievoorzitter Ellen Verkoelen in een verklaring. "Dat motief hebben wij te respecteren en wij danken Leo voor z’n bereidheid en toevoeging vandaag dat hij 50Plus in Rotterdam blijft steunen”, aldus de fractievoorzitter tegen Dagblad010.