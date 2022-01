Schmidt durft het aan met Veerman in topper tegen Ajax

Zondag, 23 januari 2022 om 13:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV wereldkundig gemaakt voor de Eredivisie-topper tegen Ajax. De Duitse coach kiest voor Cody Gakpo als spits, nu Maximiliano Romero weer geblesseerd is geraakt. Eran Zahavi keerde tegen Telstar terug en hij begint zondag op de bank. Joey Veerman heeft een basisplaats in de topper, evenals de meer ervaren Marco van Ginkel. De aftrap in Eindhoven is om 14.30 uur.

Joël Drommel ging ook tegen Telstar weer in de fout, maar dat heeft geen gevolgen voor de doelman met het oog op de kraker tegen Ajax. De sluitpost moet sturing geven aan de verdedigers Jordan Teze, Olivier Boscagli, Armando Obispo en Mauro Júnior. Op het middenveld moeten Erick Gutiérrez, Van Ginkel en Veerman voor de balans zorgen tegen Ajax. De aanvallende impulsen komen van Ritsu Doan, Mario Götze en Cody Gakpo. De spits vervangt dus Romero, die wederom een blessure heeft opgelopen en moet revalideren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV begint met slechts een punt voorsprong aan de topper tegen Ajax, dat donderdag met maar liefst 9-0 won van Excelsior Maassluis in de TOTO KNVB Beker. De formatie van Schmidt moest eerder deze jaargang een dreun verwerken tegen Ajax, dat thuis met 5-0 won van PSV. Aan de andere kant waren de Eindhovenaren in het duel om de Johan Cruijff Schaal in augustus veel te sterk voor de opponent van zondagmiddag: 0-4.

Erik ten Hag kiest voor exact dezelfde namen als in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht van een week geleden. Brian Brobbey, die tweemaal scoorde in De Galgenwaard, mag het dus weer laten zien. De aanvoer richting de spits moet komen van aanvoerder Dusan Tadic en Antony, die zich mag opmaken voor de persoonlijke duels met Mauro Júnior. De aanvallende impulsen vanaf het middenveld moeten bij Ajax komen van Steven Berghuis, die in oktober nog de score opende tijdens de vijfklapper tegen PSV in Amsterdam.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Boscagli, Obispo, Mauro Júnior; Gutiérrez, Veerman; Van Ginkel; Götze, Doan; Gakpo.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Brobbey en Tadic.