Vink snapt niets van ‘actie’ Feyenoord: ‘Is dat niet gek, dat is toch vreemd?’

Zondag, 23 januari 2022 om 12:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:34

Arne Slot kiest zondag in de uitwedstrijd tegen NEC wederom voor Alireza Jahanbakhsh als rechtsbuiten. Marciano Vink snapt er weinig van dat de vleugelaanvaller uit Iran bij Feyenoord de voorkeur krijgt boven Jens Toornstra. De analist is van mening dat de van origine middenvelder op de rechterflank veel meer toevoegt aan het aanvalsspel van de club uit Rotterdam-Zuid.

"Toornstra jongens, serieus", verwijst de verbaasde Vink bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN naar de plaats op de bank van de middenvelder annex vleugelaanvaller. "Hij heeft laten zien dat hij de positie van rechtsbuiten kan invullen. Toornstra heeft een fantastische trap en legt de bal achter de verdediging. Luis Sinisterra heeft best veel goals gemaakt met Toornstra die de bal erachter legt. Ja, ik snap deze actie niet, hij heeft veel meer gevoel voor die rechterkant", zo krijgt Slot mee.

Aad de Mos zei vorige week al dat hij de 'eerste scheurtjes' ziet bij Feyenoord, met onvrede bij Toornstra en Marcos Senesi over hun rol als reserve tegen Vitesse. Huub Stevens is een andere mening toegedaan dan De Mos. "Ik zie die scheurtjes niet", aldus de voormalig coach van onder meer PSV. "Je hebt een selectie nodig en dat dan de ene of andere speler teleurgesteld raakt, dat is concurrentie. Dat is alleen maar goed." Tafelgenoot Robert Maaskant is het eens met de lezing van Stevens.

"We hebben het over absolute internationals. En dan zou het bij Feyenoord een probleem zijn als een of twee jongens buiten de basis vallen?", vraagt Maaskant zich hardop af. "Kom op zeg, het is topvoetbal, dan heb je een beetje concurrentie. En bij een hele goede club zitten er misschien wel acht op de bank." Vink brengt het gesprek weer op het passeren van Toornstra. "Is het dan niet gek dat je je aanvoerder (Toornstra. red.) slachtoffert? Dat is toch best wel heel vreemd? Hij is aanvoerder gemaakt en ik kan niet zeggen dat hij geen aandeel heeft gehad in de opmars en het fantastische spel van Feyenoord. Hij was daar heel belangrijk in."