Bakker hard op weg naar de Premier League na bod van 17 miljoen

Zondag, 23 januari 2022 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:43

Newcastle United is van plan om serieus werk te maken van de komst van Mitchel Bakker. De verdediger van Bayer Leverkusen, die al een tijdje wordt gevolgd door de steenrijke club, kan op korte termijn rekenen op een belletje. Newcastle is van plan om spoedig de persoonlijke voorwaarden door te nemen met de Nederlander, melden the Telegraph en the Athletic. Bronnen beweren dat er schot in de zaak zit, nadat eerder deze week een bod van 17 miljoen euro is neergelegd bij Leverkusen.

Newcastle en manager Eddie Howe zijn wanhopig op zoek naar spelers om uit de degradatiezone te komen. Na eerder Kieran Trippier en Chris Wood te hebben aangetrokken, moet ook Bakker deze winter nog naar St. James' Park komen. The Magpies hebben eerder deze week een bod van ruim zeventien miljoen euro ingediend bij Leverkusen. The Daily Mail weet dat de Bundesliga-club negentien miljoen euro verlangt voor de linksback. Engelse media schrijven dat de onderhandelingen op de goede weg zijn.

De 21-jarige Bakker werd door die Werkself afgelopen zomer voor zeven miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain en was in het afgelopen halfjaar, met uitzondering van een periode waarin hij met een enkelblessure kampte, basisspeler in Duitsland. Na slechts zestien wedstrijden zou Bayer Leverkusen nu al een quick profit kunnen maken op Bakker. De verdediger moet de linkerkant van Newcastle komen versterken, waar Howe tot voor kort alleen de omgeturnde Matt Ritchie tot zijn beschikking had. De afgelopen twee wedstrijden speelde de van een blessure teruggekeerde Paul Dummett als linksback.

Newcastle, dat zaterdag met 0-1 won bij Leeds United en nu drie wedstrijden op rij ongeslagen is in de Premier League, versterkte zich al met Trippier (voor veertien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid) en Wood (voor dertig miljoen euro overgenomen van Burnley). Het is geen geheim dat de huidige nummer achttien van de Premier League ook graag een nieuwe centrumverdediger aan de selectie wil toevoegen. Eerder werd Sven Botman nadrukkelijk voor die vacature genoemd, maar Lille OSC weigert mee te werken aan een transfer van de 22-jarige Nederlander.