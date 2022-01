Vink verwacht meer van Ajacied: ‘Hij zit nog maar op zestig procent’

Zondag, 23 januari 2022 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:19

Marciano Vink denkt dat Steven Berghuis nog niet op de toppen van zijn kunnen speelt. De aanvaller annex middenvelder, die het zondagmiddag met Ajax opneemt tegen PSV, scoorde dit seizoen tot dusver vijf keer. Dit kalenderjaar wist hij het net nog niet te vinden. Vink, die inschat dat Berghuis nog maar op 'zestig procent' van zijn potentieel zit, weet niet of hij ooit de beslissende speler gaat worden die hij bij Feyenoord was. "Dat is afhankelijk van welke spelers er komen en gaan", aldus de analist bij Goedemorgen Eredivisie.

"Ik ben van mening dat hij nog maar op zestig procent van zijn kunnen zit bij Ajax", aldus Vink over Berghuis. "Ik denk dat hij nog veel dominanter kan zijn. Hij heeft alleen te maken met Antony op rechts, Tadic op links en Haller in de spits. Haller wil ook zijn goals maken. De ruimte die hij nodig heeft om echt Berghuis te kunnen zijn, die is er niet. Je ziet hem zoeken en bezig zijn tijdens de wedstrijd. De echte Berghuis die wij kennen, die wedstrijden beslist en ballen opeist, die heb ik nog niet gezien. Desondanks speelt hij best goed."

Vink betwijfelt of Berghuis die status ooit gaat krijgen bij Ajax. "Dat is afhankelijk van welke spelers er komen en gaan. Dit spel ligt hem, maar het past niet als een jas. Steven Bergwijn bijvoorbeeld, die zou voor elke Nederlandse club fantastisch zijn. Hij zou ook bij Ajax kunnen passen. Hij is een speler die goed in de omschakeling met diepte achter de verdediging. Ajax speelt veel op de helft van de tegenstander met kleine ruimtes. Maar hij zal bij Ajax echt zijn plek wel vinden, als het aan de orde is."

Bergwijn werd lange tijd in verband gebracht met Ajax, maar wordt vooralsnog bij Tottenham Hotspur gehouden door manager Antonio Conte. Hans Kraay junior wil in het praatprogramma niet voorbijgaan aan Davy Klaassen. "Dat vinden we allemaal een heerlijke speler en een leuke jongen", aldus Kraay jr.. Dat was echt de nummer 10. Maar tegen defensieve ploegen is Berghuis net iets fijner. Klaassen is de 'komer'." Vink erkent de kwaliteiten van Klaassen. "Klaassen hoef je niet uit te leggen waar een bal gaat komen. Met Antony en Tadic op de zijkant is het lekker als je in de zestien twee afmakers hebt."

Huub Stevens ziet in Berghuis iemand die 'gelukkig en opgebloeid' is. "Als je hem zag bij Feyenoord, was hij vaak teleurgesteld. Nu zie ik een opgewekt iemand. Als je zijn interviews ziet, hij lacht continu. Ik denk dat dat het grote verschil is. Als Bergwijn naar Ajax komt, hebben ze er een toegevoegde waarde bij. Die gaat in de diepte. Natuurlijk is het moeilijker voor hem als de ruimtes klein zijn, maar ik zie hem als een toegevoegde waarde."