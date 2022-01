‘Götze brengt te weinig, ik denk dat Veerman hem uit de basis speelt’

Zondag, 23 januari 2022 om 10:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:29

In aanloop naar de topper tussen PSV en Ajax van zondag wordt er in Goedemorgen Eredivisie uiteraard gesproken over Joey Veerman, die zich onlangs in Eindhoven meldde. Hans Kraay junior roemt met name de veelzijdigheid van de van sc Heerenveen overgenomen middenvelder. Robert Maaskant vraagt zich af of PSV het eindstation zal zijn voor Veerman, terwijl Huub Stevens verwacht dat de aankoop het Mario Götze heel lastig gaat maken.

"Als jij goed kan tackelen en goed ballen kan veroveren, dan is het best lastig om dit aan te leren wat hij kan", zegt Kraay junior bij ESPN bij de beelden van Veerman, die in het bekerduel met Telstar (2-1 winst) scoorde en een assist gaf. "Hij heeft het goeie van een voetballer en het aanleren van een bal veroveren en een balletje oppikken, kijk Willy van de Kerkhof maakte ook niet honderd slidings. Die raapte ze overal op. Dat is best te leren", aldus de analist.

?? Gaat Joey Veerman zich in de basis spelen bij @psv ten koste van Mario Götze? Huub Stevens: "Dat denk ik wel." #GoedemorgenEredivisie pic.twitter.com/TQscmvAM3J — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

"Volgens mij is de vraag bij Joey Veerman: is hij tevreden dat hij een contract heeft getekend bij PSV, of ziet hij het als een eerste stap in het vervolg van zijn carrière?", vraagt Maaskant zich hardop af. "Dus is hij ambitieus omdat hij net getekend heeft en het nu gaat laten zien, of is hij al heel tevreden dat hij bij PSV zit en dat het soort van geslaagd is? Dat moet hij gaan beantwoorden." Marciano Vink is in ieder geval 'groot fan' van Veerman.

"Ik zou altijd zeggen: zet er dan maar iemand omheen die doet wat hij misschien minder kan", voegt de analist toe aan de discussie over Veerman. "Alleen, stel dat hij naast Ibrahim Sangaré zou komen te spelen. Sangaré heeft de laatste maanden laten zien dat hij ook vooruit zijn mannetje staat en dat hij ook die beslissende pass kan geven. Dan moet op dat moment Joey Veerman wel in staat zijn en in staat worden geacht dat hij de rol van controleur op zich neemt. En dat het niet zo is dat in zo'n moment overlopen wordt", waarschuwt Vink.

Huub Stevens, voormalig speler en trainer van PSV, heeft hoge verwachtingen van Veerman. Hij ziet in hem een zeer belangrijke kracht op het middenveld en hij sluit ook een debuut in Oranje niet uit. "Ik denk dat Veerman dan toch op de positie voor Guti (Érick Gutiérrez, red.) en Sangaré komt." Kraay junior stelt gelijk een belangrijke vraag: "Dus Veerman gaat Götze uit de ploeg spelen?" Stevens hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord: "Ik denk van wel. Tot nu toe heeft Götze te weinig gebracht in Eindhoven. Een assist en een goal is veel te weinig. Het is een fantastische voetballer, maar hij laat het te weinig zien."