Getuigenverklaring maakt schokkende details bekend van fataal ongeluk Vloet

Zondag, 23 januari 2022 om 10:34 • Laatste update: 10:53

Er komen steeds meer details naar buiten van het fatale ongeluk van Rai Vloet waarbij in november een vierjarig jongetje om het leven kwam. Nadat vrijdag bekend werd dat de middenvelder van Heracles Almelo te hard had gereden (203 km/h) en te veel had gedronken (promillage van 1,18), is er nu ook een getuigenverklaring, schrijft De Telegraaf. De veertigjarige getuige, die bij de politie zijn verhaal heeft gedaan, zag het ongeluk voor zijn neus gebeuren.

De ooggetuige vermoedt dat Vloet minimaal 200 kilometer per uur moet hebben gereden. Uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto waarin Vloet zat, blijkt eveneens dat enkele seconden voor de het ongeluk 203 kilometer per uur is gereden. "Ik heb diverse sportwagens en heb wel verstand van snelheden. Ik zit regelmatig op de weg", aldus de getuige. "Ik reed op de meest rechterbaan, op cruise control. Dat vind ik altijd prettig, zeker ’s nachts. Voor mij, enkele honderden meters, reden twee auto’s naast elkaar op de twee meest linker rijbanen. Plotseling zag ik in mijn achteruitkijkspiegel een auto met een bloedspoed aankomen. Hij haalde in en ik zag dat het een Volkswagen GTI was."

Aangekomen bij de twee auto’s op de linkerbanen probeerde Vloet tussendoor in te halen. "Ik dacht nog: wat een idioot. Je kunt niet inhalen als auto’s naast elkaar rijden. De auto had ook via rechts kunnen inhalen - ook al mag dat niet. De GTI klapte tegen de vangrails links, de gezinsauto werd gelanceerd tegen de vangrails rechts, daarbij overbrugde de gezinsauto al slippend alle banen van de snelweg. Ik ben langzamer gaan rijden, zag omstanders stoppen en 112 bellen. Ik wilde geen ramptoerist zijn, ben naar huis gegaan en heb me later bij de politie gemeld."

De ooggetuige hoorde een dag later dat bij het ongeluk een vierjarig jongetje om het was gekomen. Inmiddels is bekend dat het overleden jongetje Gio Roos heet, daar zijn ouders zaterdag hun hartverscheurende verhaal deden in De Telegraaf. "Ik kan u wel vertellen dat ik daar een flinke kater van had en nog steeds heb", aldus de getuige. "Ik dacht dat de body’s van de auto’s nog redelijk intact waren. Ik was verbaasd om te horen dat bestuurder Rai Vloet op vrije voeten kwam. Zeker omdat later uitkwam dat er ook gedronken zou zijn. Ik dacht dat je dan meteen - met zo’n snelheid - de bak in zou gaan."

De ooggetuige hoopt op een forse straf voor Vloet. "Wat ik die nacht aan onverantwoord rijgedrag heb gezien, kwam regelrecht uit een filmpje over die Russische road races; het was volkomen waanzin." Heracles heeft Vloet geschorst. Verwacht wordt dat de middenvelder niet terugkeert bij de Almeloërs, daar hij heeft gelogen richting de clubleiding over zijn promillage. "Wij hadden informatie van Vloet dat hij twee glazen alcohol had gedronken en 130 kilometer per uur heeft gereden. Achteraf bleek dat onjuiste informatie", aldus algemeen directeur Rob Toussaint tegen TC Tubantia. "Hadden we geweten hoe het echt zat, dan waren er heel andere keuzes gemaakt. Met de wetenschap van nu, was de beslissing helemaal verkeerd."