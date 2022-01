Sinisterra keert terug bij Feyenoord maar begint wel op de bank

Zondag, 23 januari 2022 om 11:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:24

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen NEC van zondagmiddag. Luis Sinisterra zit na een knieblessure voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie van de Rotterdamse club, al krijgt de vleugelaanvaller nog geen basisplaats. Slot kiest voor de linksbuitenpositie wederom voor Reiss Nelson. Marcos Senesi is weer geheel fit en de Argentijn start dan ook in De Goffert. Winteraanwinst Cole Bassett wacht nog op een werkvergunning. De aftrap in Nijmegen is om 12.15 uur.

Marcus Holmgren Pedersen ontbreekt bij Feyenoord, waardoor Lutsharel Geertruida de rechtsbackpositie voor zijn rekening neemt in het uitduel met NEC. Jens Toornstra begint op de bank bij de bezoekers, evenals recente aanwinst Patrik Wälemark. Slot liet vrijdag al doorschemeren dat de Zweedse buitenspeler rekening moest houden met een plaats in de wedstrijdselectie. "Bij de selectie kan hij zeker zitten. Als jij in de voorbereiding een week traint ga je in de voorbereiding aan het eind ook vaak een wedstrijd spelen. Alleen nu gaat het ergens om. Of het ook gaat gebeuren weet ik niet. Hij zou, als hij ook morgen (zaterdag, red.) goed door de training komt, wel mee kunnen."

Er zijn verder geen verrassingen in de opstelling van Feyenoord, dat 2022 slecht begon met een 0-1 nederlaag tegen Vitesse. Alireza Jahanbakhsh krijgt ook weer een basisplaats van Slot en Gernot Trauner vormt weer met Senesi het hart van de defensie. Eerder dit seizoen zorgden Feyenoord en NEC voor een spektakel in De Kuip. De Rotterdammers poetsten in de slotfase een 2-3 achterstand weg en zegevierden met 5-3. In november won Feyenoord in een oefenduel met 4-0 van de tegenstander van zondag, met vier doelpunten van Cyriel Dessers.

Opstelling NEC: Branderhorst; Guth, Odenthal, Marquez; Van Rooij, Proper, Schöne, Verdonk; Tavsan, Akman, Matsson

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson.