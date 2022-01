Loïs Openda wekt woede na rode kaart: ‘Hij zei: ‘Don’t touch me’’

Zondag, 23 januari 2022 om 08:48

Loïs Openda kreeg zaterdag al vroeg een rode kaart in het duel met FC Groningen. Het bleek de aanzet tot een thuisnederlaag voor Vitesse, dat met 1-3 onderuit ging. Openda plantte in de 35e minuut zijn elleboog in het middenrif van Mike te Wierik en moest vertrekken van scheidsrechter Dennis Higler. Vier minuten later kopte Jörgen Strand Larsen de 0-1 binnen en na rust liep FC Groningen al snel verder uit. Na afloop kreeg Openda, die vorige week nog de winnende maakte tegen Feyenoord, de wind van voren.

“Ik ben woedend, door hem moeten we bijna een uur met tien man spelen. Dit mag Loïs gewoon niet overkomen”, werd Vitesse-trainer Thomas Letsch door De Telegraaf geciteerd. “Ik heb de beelden gezien en dit was gewoon een rode kaart, helemaal niet slim van hem.” De oefenmeester kondigde aan dat hij met de spits in gesprek zal gaan. Na rust liep FC Groningen door een eigen doelpunt van Eli Dasa en een treffer van Daniël van Kaam, in respectievelijk minuut 67 en 71, uit naar 0-2 en 0-3.

Door een doelpunt van Alois Oroz, die een kwartier voor tijd een blunder van keeper Peter Leeuwenburgh afstrafte, werd de stand iets draaglijker voor Vitesse. Te Wierik vond het een domme actie van Openda. “Is het een cadeautje? Het is vooral niet slim. Daarvoor hadden wel al een momentje waar de scheidsrechter bij kwam. En die zei: ’Niet meer doen.’ Voetbal is een contactsport. Ik deel ook wel eens een tik uit en dan moet je niet lopen mauwen. Daar ben ik het helemaal mee eens.”

“Maar even later komt de bal bij de zijlijn en zegt hij tegen mij: ’Don’t touch me.’ Dat mag hij vinden, maar ik ben verdediger en ik moet hem afstoppen. Hij is een van de beste spelers van Vitesse en bloedsnel. Ik vind hem een fantastische speler, ik heb ook niks tegen hem, maar ik moet daar wel kort zitten”, benadrukte Te Wierik. “Als ik op twee meter ga dekken, dan is hij weg. Dan wordt hij boos en gebeurt er dit. Ik heb het teruggezien en kan er niks anders van maken. Voor hem en Vitesse was het zuur, maar voor ons wat het lekker om tegen tien man te spelen. Zeker als je een paar minuten later die goal maakt.”

Door de nederlaag tegen FC Groningen moet Vitesse vrezen dat AZ en FC Twente de club dit weekend voorbijgaan en Feyenoord uitloopt. Op dit moment staat Vitesse nog vijfde.