Unieke beelden: de kampioenswedstrijd PSV - Ajax uit 1963 in kleur (!)

Zondag, 23 januari 2022 om 09:06

Vandaag staat om 14.30 uur de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax op het programma. Traditiegetrouw een beladen wedstrijd tussen twee kampioenskandidaten: ook zondag kan de winnaar een belangrijke stap zetten in de strijd om het kampioenschap. Eén van de meest bijzondere ontmoetingen tussen PSV en Ajax in Eindhoven was in 1963: zwart-wit beelden van deze wedstrijd zijn 59 jaar later in kleur te zien.

Op zondag 9 juni 1963 speelde PSV zijn gedroomde kampioenswedstrijd tegen Ajax. Voor het oog van ruim 22.000 toeschouwers versloeg PSV in het Philips Stadion Ajax met ruime cijfers: 5-2. Het was voor de Eindhovense club het eerste landskampioenschap sinds de oprichting van de Eredivisie (1956) en de vierde titel in de clubgeschiedenis.

Landskampioen worden door Ajax te verslaan, het lukte PSV in 1963. Kijk hier naar de historische beelden, ???? ??????????! ???? pic.twitter.com/dkjA27xZ9y — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

Op de ingekleurde beelden is te zien hoe PSV in blauwe shirts aantrad met spelers als Fons van Wissen, Roel Wiersma en eredivisie-topscorer Pierre Kerkhoffs. Ajax speelde in een volledig wit tenue en begon met bekende namen als Sjaak Swart, Piet Keizer en de gebroeders Henk en Cees Groot. Door doelpunten van onder meer Lambert Maassen, Gerard Hoenen, Pierre Kerkhoffs en Wim Wolbers won PSV de kampioenswedstrijd. Een zogenoemde pitch invasion volgde.

De beelden van de topper uit 1963 zijn onderdeel van een serie ingekleurde beelden uit 65 jaar Eredivisie. Eerder waren beelden van de memorabele Klassiekers uit de jaren zestig in kleur te zien, net als de kampioenswedstrijd DOS - SC Enschede uit 1958.

De beelden zijn in opdracht van de Eredivisie CV door Planet X ingekleurd. Het Amsterdamse visual effects-bedrijf heeft de zwart-wit beelden op basis van Artificial Intelligence en handmatig werk ingekleurd. In de loop van dit seizoen worden er nog meerdere ingekleurde wedstrijdfragmenten door de Eredivisie en ESPN uitgebracht.