Gasperini doet schokkende onthulling over plotselinge afwezigheid Ilicic

Zondag, 23 januari 2022 om 00:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:14

Het is nog maar zeer de vraag of Josip Ilicic ooit weer in actie gaat komen namens Atalanta. De 33-jarige aanvaller maakte op 9 januari voor het laatst speelminuten in de uitwedstrijd tegen Udinese en verdween vervolgens uit beeld. Ook zaterdagavond tegen Lazio (0-0) zat hij niet bij de wedstrijdselectie. Gedacht werd aan een coronabesmetting, maar Ilicic kampt opnieuw met psychische problemen, zo vertelde trainer Gian Piero Gasperini na afloop bij DAZN en Sky Italia.

Het is niet voor het eerst dat Ilicic strijdt tegen zijn geestelijke gezondheid. In 2020 leed de Sloveense aanvaller aan ernstige vorm van depressie en was hij ook enige tijd niet actief op het veld. Ilicic heeft nooit openlijk over zijn mentale problemen gesproken. "Het is niet gemakkelijk om over een situatie als deze te praten, omdat het heel persoonlijk is", vertelde Gasperini zaterdagavond op de persconferentie na afloop van het 0-0 gelijkspel tegen Lazio. "Ik kan alleen maar zeggen dat we altijd dichtbij hem zullen zijn, want dit zijn situaties die verder gaan dan voetbal, verder dan het uitoefenen van je beroep."

Gasperini, die niet uitgebreid op de situatie in wilde gaan, ontkent dat Ilicic 'fragiel' zou zijn, zoals wordt beweerd in Italië. “We kennen hem al vele jaren, hebben veel mooie momenten beleefd", aldus de Italiaanse oefenmeester. "Ik kan alleen maar zeggen dat hij een heel normaal en positief persoon is. Maar de binnenkant van onze geest is als een jungle. Het is al moeilijk voor psychiaters om erachter te komen wat er aan de hand is, laat staan voor ons. Het gaat met ups en downs, op dit moment ondervindt hij weer wat problemen. Ik hoop van harte dat hij kan terugkeren en plezier kan herontdekken op het veld."

Ilicic kreeg in 2020 te maken met een depressie toen hij besmet raakte met het coronavirus. De aanvaller miste daardoor de laatste zeven wedstrijden van het seizoen 2019/20, waaronder de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Hij keerde terug naar zijn geboorteland Slovenië om te herstellen. Bergamo werd tijdens de eerste coronagolf ongenadig hard getroffen door de coronapandemie. Op het hoogtepunt stierven er gemiddeld veertig mensen per dag. Het is niet bekend of Ilicic nu wederom naar Slovenië is afgereisd om te herstellen.

Atalanta lijkt niet van plan om het contract van Ilicic, dat in juni 2023 afloopt, op te zeggen. Een transfer behoort tot de mogelijkheden, mits er een aantrekkelijke aanbieding komt. Afgelopen zomer toonde AC Milan interesse. De Milanese grootmacht had echter alleen oren naar een transfervrije overgang. Daar ging Atalanta niet mee akkoord. De centrumspits scoorde dit seizoen 4 keer en gaf 5 assists in 23 wedstrijden in alle competities. Ilicic is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de huidige nummer vier van de Serie A.