AZ ziet lange reeks van overwinningen stokken tegen SC Cambuur

Zaterdag, 22 januari 2022 om 21:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:58

Na negen opeenvolgende zeges in officiële wedstrijden heeft AZ weer averij opgelopen. De ploeg van Pascal Jansen kwam in Alkmaar niet voorbij SC Cambuur: 0-0. De meeste mogelijkheden waren voor AZ, maar de thuisploeg was in de afrondende fase niet daadkrachtig genoeg. Door het puntenverlies profiteert AZ slechts deels van de nederlaag die Vitesse zaterdag leed tegen FC Groningen (1-3).

AZ trad aan met dezelfde spelers als in de bekerwedstrijd tegen FC Twente (1-2 zege) van donderdag. Na een minuut stilte ter ere van de personen die in 2021 de 'AZ-familie' zijn ontvallen begon Cambuur wat feller aan de wedstrijd. AZ raakte de bal steeds te snel kwijt en kwam er nauwelijks aan te pas in de openingsfase. Gaandeweg de eerste helft werd Cambuur meer teruggedrongen op de eigen helft, maar de amusementswaarde daalde gestaag.

AZ was zoekende en Cambuur had de organisatie goed op orde. Geen van beide ploegen kreeg in de eerste helft een serieuze kans op het openingsdoelpunt. Ook na de pauze bleef AZ op zoek naar een opening door de gegroepeerde achterhoede van Cambuur. Een keiharde afstandsknal van Jordy Clasie leverde niets op; Vangelis Pavlidis kwam net tekort om een voorzet van Yukinari Sugawara tot assist te promoveren. Dani de Wit schampte een voorzet van Owen Wijndal, maar de inzet ging naast.

De tijd begon te dringen voor AZ, dat ook even moest waken voor een tegendoelpunt: doelman Peter Vindahl Jensen moest zich strekken na een schot van Jamie Jacobs. In de slotfase was AZ het meest dreigend. De Alkmaarders kregen over de gehele wedstrijd achttien corners, een Eredivisie-record dit seizoen; een van de corners van Jesper Karlsson resulteerde in een kopbal van De Wit, die naast zeilde. Doelman Sonny Stevens van Cambuur had een antwoord op pogingen van Wijndal en De Wit, waardoor de zegereeks van AZ ten einde kwam.