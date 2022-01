Heerenveen beleeft dramatische week en helpt PEC weer helemaal in de race

Zaterdag, 22 januari 2022 om 21:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:18

SC Heerenveen wacht nog altijd op de eerste overwinning van dit kalenderjaar. Ook in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle kon de ploeg van Johnny Jansen geen vuist maken: 0-1. Voor de Zwollenaren betekende het de tweede overwinning op rij, dat gebeurde in april vorig jaar voor het laatst in de Eredivisie. Heerenveen heeft nu vijf thuisduels op rij niet gewonnen en de laatste vier officiële duels niet gescoord. Midweeks werd er in de TOTO KNVB Beker verloren van Go Ahead Eagles. PEC heeft door de zege 12 punten uit 20 duels en doet ineens weer helemaal mee in de strijd tegen degradatie.

In Heerenveen ging het in aanloop naar het duel met PEC Zwolle vooral over Sydney van Hooijdonk, die op het punt staat om op huurbasis de overstap te maken naar de Friese club. "Het gaat om de details", gaf Jansen voor het duel toe bij ESPN. Beide ploegen begonnen fris aan het duel en schroefden het tempo meteen op. Een schot van Siem de Jong met links kon worden gepakt door Kostas Lamprou, terwijl Mees de Wit aan de overkant de vuisten van Xavier Mous vond. Na tien minuten spelen greep PEC brutaal de leiding, toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof de bal op elf meter legde.

Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld van De Wit kwam de bal ongelukkig op de arm bij Rami Kaib. Van den Kerkhof was onverbiddelijk en legde de bal op de stip, waarna aanvoerder Bram van Polen Mous de verkeerde kant op stuurde: 0-1. Heerenveen leek na een half uur op gelijke hoogte te komen, maar trof in de persoon van De Jong het aluminium. De middenvelder controleerde met rechts en schoot met links snoeihard op de kruising. Ook Anthony Musaba kreeg een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar hij stuitte na een vlotte combinatie tussen Tibor Halilovic en De Jong op de uitkomende Lamprou.

Na rust viel er aanzienlijk minder te genieten voor beide doelen. De ingevallen Gervane Kastaneer leek de score na ruim een uur te verdubbelen, toen hij op aangeven van Mustafa Saymak koel bleef en beheerst afrondde. De aanvaller werd echter teruggevlagd wegens buitenspel. Niet veel later kopte de spits rakelings naast na een voorzet van Dean Huiberts. Heerenveen zette daar behoudens een schot van De Jong bijzonder weinig tegenover en liep tegen de vierde nederlaag op rij aan. Bij de bezoekers maakte Sai van Wermeskerken na een zware blessure zijn eerste Eredivisie-minuten van het seizoen en beleefde ook Maikel van der Werff zijn officiële rentree in het shirt van PEC.