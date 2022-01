Enorme zegereeks van koploper Manchester City komt ten einde

Zaterdag, 22 januari 2022 om 20:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:29

Manchester City is er zaterdag niet in geslaagd om de competitiewedstrijd tegen Southampton om te zetten in een overwinning. Door een 1-1 gelijkspel op St Mary's kwam na twaalf opeenvolgende overwinningen een einde aan de zegereeks van de koploper van de Premier League. Eerder dit seizoen pakte Southampton op bezoek bij Manchester City ook al een punt (0-0). Voor Manchester City is er na het puntenverlies geen man overboord, want de voorsprong op Liverpool bedraagt nog twaalf punten, al heeft de nummer twee nog wel twee duels tegoed.

Verrassenderwijs kwam Southampton in de zevende minuut op voorsprong. De opgestoomde rechtsback Kyle Walker-Peters, terug na een besmetting met het coronavirus, zette een aanval op en combineerde met Nathan Redmond, alvorens met de buitenkant van de voet af te ronden in de verre linkerhoek. Voor Manchester City was het pas de derde tegentreffer dit seizoen in de eerste helft van een competitiewedstrijd. The Citizens, met Rúben Dias op de plek van John Stones en verder dezelfde opstelling als vorige week tegen Chelsea (1-0 zege), waren in de jacht op de 1-1 niet daadkrachtig genoeg.

De Saints op voorsprong! ?? Kyle Walker-Peters rondt af en zet zijn ploeg op 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #PremierLeague #SOUMCI pic.twitter.com/WQgn7wZ2ZF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022

Halverwege de eerste helft dacht Southampton zelfs op 2-0 te komen, maar een treffer van voormalig Vitesse-aanvaller Armando Broja werd afgekeurd wegens buitenspel. Manchester City kam pas zeven minuten voor tijd dicht bij de gelijkmaker. Vanaf de linkerflank verstuurde Phil Foden een scherpe voorzet richting Raheem Sterling, die bij de tweede paal opdook voor doelman Fraser Forster. Sterling oogde te laconiek in de afronding en liet na om een hoek uit te zoeken, waardoor Forster met zijn benen redding kon brengen.

De tweede helft begon met serieuze kansen voor Southampton. Verdediger Jan Bednarek kwam na een corner van James Ward-Prowse goed voor zijn man en kopte richting doel, maar Ederson stond goed opgesteld. Niet veel later kopte Broja van dichtbij op de paal, opnieuw na een hoekschop van Ward-Prowse. Vervolgens trof Manchester City het aluminium: net buiten het strafschopgebied zag Rodri een geplaatste inzet de lat toucheren. Halverwege het tweede bedrijf kwamen de bezoekers alsnog langszij. De gevierde man was Aymeric Laporte, die raak knikte uit een scherp aangesneden vrije trap van Kevin De Bruyne.

City weer op gelijke hoogte! ?? Laporte staat vogeltje vrij en kan gemakkelijk inkoppen, 1-1 ??#ZiggoSport #PremierLeague #SOUMCI pic.twitter.com/c7fUbP8e10 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022

De Belg probeerde twintig minuten voor tijd zelf tot scoren te komen. Hij verschafte zichzelf de ruimte voor een schot vanbuiten het strafschopgebied, maar trof de paal. Twee minuten later stuitte ook Gabriel Jesus op de paal toen hij van dichtbij een kopbal waagde. Het St Mary’s hield de adem in toen de videoscheidsrechter keek naar beelden van contact tussen Oriol Romeu en De Bruyne rond de zestienmeterlijn; een penalty werd niet toegekend. In de zes minuten durende blessuretijd werd de aanvallende middenvelder nog eens dreigend, maar het bleef bij 1-1.