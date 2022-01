‘Chinees’ Internazionale dankt Dumfries in slotminuut voor volle buit

Zaterdag, 22 januari 2022

Internazionale heeft zaterdagavond ternauwernood het volle pond gepakt in de titelrace van de Serie A. De koploper kwam in het eigen Giuseppe Meazza nog op achterstand tegen laagvlieger Venezia en maakte pas in de slotminuut de winnende treffer. Denzel Dumfries, die het laatste kwartier mocht invallen, gaf met een fraaie voorzet de assist op de winnende treffer van Edin Dzeko. Daarmee komt Inter vijf punten los van directe achtervolger AC Milan, dat zondag de kraker tegen Juventus speelt. Stefan de Vrij begon in de basis bij i Nerazzurri en bleef daar negentig minuten staan.

Inter, dat met Steven Zhang een Chinese eigenaar heeft en vanwege het Chinees Nieuwjaar de spelersnamen op de shirts in Chinese karakters had gedrukt, ging vanaf minuut één op jacht naar de openingstreffer. Na acht minuten en enkele ongerichte schoten moest Venezia-sluitpost Luca Lezzerini voor het eerst serieus ingrijpen op een poging van Dzeko. Inter bleef het vijandige strafschopgebied belegeren; de 0-1 kwam dan ook vanuit het luchtledige. In de allereerste aanval van Venezia slingerde Ethan Ampadu de bal voor het doel van Samir Handanovic, waar Thomas Henry snoeihard binnenkopte. Het bracht Inter compleet van de leg. Nicolo Barella en Alessandro Bastoni pakte onnodige gele kaarten terwijl Venezia de overhand kreeg. De thuisploeg probeerde vooral met voorzetten vanaf de vleugels een doorbraak te forceren.

Die kwam er vijf minuten voor rust. Concurrent van Dumfries Matteo Darmian gaf een prima voorzet op Ivan Perisic, die in eerste instantie nog tegen Lezzerini aan volleerde. Barella was attent voor de rebound: 1-1. Dzeko claimde nog tevergeefs een penalty na een vermeende handbal, voordat arbiter Matteo Marcetti voor de pauze floot. Na rust werd direct duidelijk waar Venezia op uit was. De nummer zeventien van de Serie A groepeerde zich continu met vijf man rondom het zestienmetergebied, waar Inter maar doorheen moest zien te breken. Het lukte De Vrij na 57 minuten bijna. De Nederlander kopte uit een vrije trap van Calhanoglu op de voeten van Lezzerini; de rebound werd door Dzeko net over de lat geschoten.

Ook Darmian kwam nog dichtbij, maar weer kwam Lezzerini als winnaar uit de strijd. Aan de overkant kreeg David Okereke de kans om Venezia voor de tweede maal die avond op voorsprong te zetten, alleen was Handanovic dit keer wél attent. De vijfduizend aanwezige supporters zagen Lezzerini nog eenmaal zijn ploeg redden, voordat het duel leek dood te bloeden. De inmiddels ingevallen Dumfries bracht daar echter verandering in, door in de slotminuut de bal hoog voor te geven op Dzeko. De Bosniër knikte uitstekend binnen en liet het thuispubliek ontploffen. Arturo Vidal kwam in extremis zelfs nog dicht bij de 3-1, die echter niet meer zou vallen.