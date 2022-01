Flinke domper voor PSV in aanloop naar kraker tegen Ajax

Zaterdag, 22 januari 2022 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:00

PSV is in aanloop naar de topper van zondag tegen Ajax tegen een flinke tegenslag aangelopen. Roger Schmidt kan vermoedelijk niet beschikken over Maximiliano Romero, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige spits heeft opnieuw een blessure opgelopen. Hoewel de definitieve diagnose nog bekend moet worden, wordt er gevreesd dat Romero andermaal een tijdje zal moeten toekijken.

De berichten over een nieuwe blessure bij Romero worden bevestigd door bronnen rond de Argentijn. Berichten dat hij vijf weken 'out' zou zijn, worden nog niet bevestigd, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is, maar gevreesd wordt dat hij de kraker tegen Ajax niet gaat halen zondag. Het lag niet in de lijn der verwachtingen dat Romero tegen Ajax aan de aftrap zou verschijnen, daar Eran Zahavi vermoedelijk zijn competitierentree maakt in de punt van de aanval.

De blessure is een flinke streep door de rekening voor Romero. De aanvaller was op de goede weg en stond vorige week in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen nog in de basis bij de Eindhovenaren. Ook tegen Telstar voor de TOTO KNVB Beker deed hij donderdagavond een klein half uur mee. In totaal kwam hij dit seizoen in zeven Eredivisie-wedstrijden in actie, waarvan één keer als basisspeler. Hij wist nog niet te scoren. Romero keerde dit seizoen terug na een jaar aan de kant te hebben gestaan door een zware knieblessure.

De spits werd door PSV in 2018 voor tien miljoen euro overgenomen van Vélez Sarsfield, maar sindsdien kampte hij met verschillende blessures. Het langst stond Romero vorig seizoen aan de kant, na een afgescheurde kruisband. Voorlopig speelde hij in ruim drie jaar - los van een seizoen dat hij op huurbasis doorbracht bij Vélez Sarsfield - pas 110 minuten in de Eredivisie in de hoofdmacht van PSV, verspreid over 9 wedstrijden. De voormalig jeugdinternational van Argentinië heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2023.