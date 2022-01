Enorme crisis bij de Comoren voor de belangrijkste wedstrijd ooit

Zaterdag, 22 januari 2022 om 18:59 • Dominic Mostert

Vlak voor de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van het land kampen de Comoren met een crisis. De Afrika Cup-debutant heeft te maken met twaalf coronabesmettingen, waarvan zeven binnen de selectie. Doelman Salim Ben Boina is vanwege een blessure niet inzetbaar en de twee reservedoelmannen zijn positief getest op het coronavirus, waardoor het de vraag is wie maandag onder de lat staat in de achtste finale tegen Kameroen.

Ben Boina viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de verrassende zege op Ghana (2-3). Zijn twee aangewezen vervangers, Moyadh Ousseini and Ali Ahamada, moeten in isolatie door een positieve test. Hetzelfde geldt voor vijf andere spelers. Verder is ook bondscoach Amir Abdou positief getest. Toch zou de wedstrijd tegen Kameroen doorgang kunnen vinden. Volgens de regels van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) moet er gevoetbald worden als een ploeg elf beschikbare spelers heeft, ongeacht of daar een doelman tussenzit.

"In het geval er geen keeper beschikbaar is, moet een andere speler de keeper vervangen, indien het aantal beschikbare spelers minstens elf bedraagt", klinkt het vanuit de CAF. "In uitzonderlijke gevallen zal het organiserend comité van de Afrika Cup een passend besluit nemen." Het is de vraag hoe dat laatste statement geïnterpreteerd moet worden. Uitstel van de wedstrijd zou immers voor grote problemen kunnen zorgen in het toernooischema.

De Comoren zullen hopen dat de absentie van Ben Boina wordt gezien als een 'uitzonderlijk geval', omdat hij geblesseerd raakte na een charge van André Ayew die een directe rode kaart opleverde. "We gaan alles doen wat in onze macht ligt om een oplossing te vinden", kondigt teammanager El Hadad Himidi van de Comoren aan tegenover de BBC. "De trainer en alle beschikbare keepers zijn positief getest, dus het is een zeer ingewikkelde situatie."