Kharchouch drukt dolend NAC met juweel van een treffer dieper in de zorgen

Zaterdag, 22 januari 2022 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:33

FC Emmen heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst. De ploeg van trainer Dick Lukkien was in eigen huis met 2-0 te sterk voor NAC Breda en klimt daardoor naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie. Het betekende de vierde zege op rij voor de Drentse formatie, de laatste drie wedstrijden hield het elftal van Lukkien de nul. NAC, dat genoegen moet nemen met de tiende plek, wacht inmiddels al vijf duels op een overwinning.

In een levendige openingsfase noteerden beide ploegen kansen. Reda Kharchouch dook namens de thuisploeg gevaarlijk op voor het doel van Nick Olij, maar zag hoe de doelman van NAC redding bracht. Aan de andere kant deed Michael Brouwer hetzelfde, toen de goalie van Emmen oog-in-oog kwam te staan met Kaj de Rooij. Ook op een inzet van Naoufal Bannis had Brouwer een prima save in huis. Emmen genoot het eerste kwart van het duel een licht overwicht, maar wist dit niet uit te drukken in de score.

Na een half uur lukte dat wel, toen de ploeg van Lukkien in een tijdsbestek van twee minuten twee keer toesloeg. De openingstreffer kwam op naam van Jari Vlak, die op de juiste plek stond om een voorzet van Kharchouch in een leeg NAC-doel te werken. Enkele minuten later was het Kharchouch zelf die doel trof. De centrumspits stond met zijn rug naar het doel toen hij werd bediend door Peter van Ooijen. Met een geniale omhaal kreeg hij de bal vervolgens over de kansloze Olij. Het betekende voor de aanvaller, die lange tijd geblesseerd was, pas zijn tweede treffer van het seizoen.

Bij aanvang van de tweede helft greep Edwin de Graaf in. De oefenmeester van NAC bracht Ralf Seuntjens binnen de lijnen in een poging iets te forceren. NAC kwam veel beter voor de dag, maar moest toezien hoe Brouwer meerdere keren in de weg lag. Nadat een kopbal van Danny Bakker uit een hoekschop eerst nog naast het doel eindigde, stuitte Odysseus Velanas voor de eerste keer op de uitblinker aan de zijde van de thuisploeg. Toen de goalie in de slotfase wederom op de goede plek stond na een inzet van de middenvelder van NAC, was de derde clean sheet op rij een feit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 FC Emmen 22 14 3 5 19 45 3 Excelsior 22 13 4 5 19 43 4 Jong Ajax 22 13 4 5 16 43 5 ADO Den Haag 22 15 2 5 21 41 6 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 7 De Graafschap 23 12 4 7 10 40 8 FC Eindhoven 23 11 5 7 12 38 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 23 7 8 8 3 29 11 VVV-Venlo 23 8 2 13 -9 26 12 FC Den Bosch 23 8 2 13 -17 26 13 Jong AZ 22 7 4 11 -6 25 14 Telstar 22 5 8 9 -17 23 15 MVV Maastricht 23 7 2 14 -21 23 16 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 17 TOP Oss 22 5 6 11 -10 21 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 23 5 5 13 -19 20 20 Almere City FC 23 4 5 14 -19 17